Глава полиции Киева не исключил, что за крики о Бандере накажут и его самого

Крищенко подчеркивает, что видео с задержания активистов изучат покадрово, установят виновного, и он понесет наказание.

Крищенко не исключил, что и его накажут за "Лежать, Бандера" facebook.com/profile.php?id=100004084751693

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Лицо, которое выкрикивало оскорбления при задержании активистов у райотдела в Киеве, будет ​​установлено и привлечено к ответственности. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

“По оскорбительным выражениям, которые допустил наш работник: я лично, как руководитель полиции Киева, хочу извиниться перед обществом за его действия“, - подчеркнул Крищенко.

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“Я лично в силу своего убеждения и понимание ситуации в Украине считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан“, - заверил глава Нацполиции Киева.

Кроме указанного оскорбительного высказывания, правоохранителями употреблялась нецензурная лексика, отметил он. “Мы установим это лицо, когда изучим видео покадрово, и он будет привлечена к ответственности, как и руководители“, - отметил Крищенко.

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“Возможно, и я буду привлечен, потому что такого не должно быть“, - подчеркнул он. Ранее СМИ сообщали, что во вемя задержания активистов в Киеве, которые штурмовали участок полиции, правоохранители выкрикивали “Лежать, Бандера“.

Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко осудила как полицию, так и митингующих за события субботы.