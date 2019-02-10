Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцев призвали перед митингами оставлять дома зеленку и ножи

Комментариев: 4
Газовые баллончики и химические вещества с собой тоже лучше не брать.
Шевченко не советует брать с собой то, что можно использовать как оружие
Шевченко не советует брать с собой то, что можно использовать как оружие
facebook.com/artem.shevchenko.9

Читай также: Глава полиции Киева не исключил, что за крики о Бандере накажут и его самого

МВД предостерегает граждан от посещения массовых мероприятий с предметами, которые могут быть использованы как оружие. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко, передает Укринформ.

“Министерство внутренних дел призывает на все массовые мероприятия приходить без оружия, даже если оно легально и зарегистрировано, без предметов, которые могут быть использованы как оружие“, - подчеркнул он. 

Читай также: Геращенко осудила полицию и митингующих за события субботы

Шевченко пояснил, что это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием, газовых баллончиков для самозащиты, химических веществ, начиная от зеленки и кончая кислотой или чем-то другим. 

“Все это на массовых мероприятиях, и тенденция показывает, что это может быть использовано как оружие и уже используется “, - отметил Шевченко.

Читай также: Аваков о зеленке и шашках для кандидатов: Это не избирательная кампания, это “бл*дство

Напомним, ранее сообщалось, что по факту действия Нацполиции в субботу идет служебное расследование.

Поделись:
Теги: полиция, МВД, оружие, митинги, ножи, баллоны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    10.02.2019, 15:38
Оценка:  +1
farfalle
А как это???
Meritus    10.02.2019, 15:33
Оценка:  +1
Meritus
Пропоную брати не зеленку, а зелений чай, каву, не ножі, а жіночі секс вібратори.
drozdikus    10.02.2019, 15:17
Оценка:  +2
drozdikus
вот реально заипали эти с..ки.... которые пришли к власти путем балаклав,зеленки , балончиков и прочей х.еты) вас с..ук возмездие застанет как в испании, так и в италии)
flacon9havi    10.02.2019, 15:49
Оценка:  0
flacon9havi
А как это???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь