Украинцев призвали перед митингами оставлять дома зеленку и ножи

Газовые баллончики и химические вещества с собой тоже лучше не брать.

Шевченко не советует брать с собой то, что можно использовать как оружие facebook.com/artem.shevchenko.9

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МВД предостерегает граждан от посещения массовых мероприятий с предметами, которые могут быть использованы как оружие. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко, передает Укринформ.

“Министерство внутренних дел призывает на все массовые мероприятия приходить без оружия, даже если оно легально и зарегистрировано, без предметов, которые могут быть использованы как оружие“, - подчеркнул он.

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Шевченко пояснил, что это касается ножей, даже если они не являются холодным оружием, газовых баллончиков для самозащиты, химических веществ, начиная от зеленки и кончая кислотой или чем-то другим.

“Все это на массовых мероприятиях, и тенденция показывает, что это может быть использовано как оружие и уже используется “, - отметил Шевченко.

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Напомним, ранее сообщалось, что по факту действия Нацполиции в субботу идет служебное расследование.