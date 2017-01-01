Задержанные активисты не собирались на митинг по Гандзюк - полиция

Ни у одного из задержанных не было символики или баннеров, которые бы указывали на намерение принять участие в акции на тему убийства активистки.

Крищенко заверил, что к Гандзюк задержанные отношения никакого не имели facebook.com/profile.php?id=100004084751693

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Задержанные в Киеве на Подоле 9 февраля лица не имели отношения к акции “Кто заказал Катю Гандзюк?“. Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

Комментируя задержание активистов под Подольским управлением полиции, он рассказал, что полицейские начали патрулирование с 12:00. “Провели десятки, даже сотни человек. Во время проверки была замечена организованная группа лиц, которая пыталась спрятать лицо“, - добавил Крищенко.

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Это дало полицейским по закону основания для того, чтобы проверить их документы, провести поверхностную проверку. “Все видели, что во время этого события ни одно лицо не заявило, что оно пришло на акцию под условным названием “Кто заказал Катю Гандзюк?“, - подчеркнул глава Нацполиции Киева.

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“У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли с этой целью“, - отметил он.

Напомним, ранее в МВД украинцев призвали перед митингами оставлять дома зеленку, баллончики, кислоту и ножи.