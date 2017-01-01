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У задержанных в Киеве активистов нашли два пистолета

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Один из пистолетов - для отстрела резиновых пуль, второй отправят на экспертизу.
Один из изъятых у активистов пистолетов отправят на экспертизу
Один из изъятых у активистов пистолетов отправят на экспертизу
facebook.com/UA.KyivPolice

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У задержанных в субботу в Киеве активистов были изъяты два пистолета. Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает РБК-Украина.

Всего у задержанных активистов были изъяты два пистолета, восемь ножей и десять газовых баллончиков.

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“Были изъяты два пистолета. Один для отстрела резиновых пуль. Были изъяты восемь ножей, которые могли быть использованы как холодное оружие. Были изъяты около 10 газовых баллончиков“, - рассказал глава Нацполиции Киева. Второй изъятый пистолет будет направлен на экспертизу.

Были задержаны 24 человека, 14 - по статье 208 УПК (задержание уполномоченным служебным лицом). “К половине первого следователь отменил своим постановлением эту 208 статью и они все вышли. В настоящее время у нас задержанных нет“, - отметил Крищенко.

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“Следователи проводят работу. Будут подготовлены процессуальные материалы. И мы уже сможем сообщать о каких-то процессуальных последствиях“, - добавил он.

Напомним, ранее Крищенко заявил, что задержанные в субботу в Киеве активисты не имели отношения к акции об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Теги: Киев, активисты, полиция, оружие, пистолеты, задержание
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