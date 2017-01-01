Украинец пытался ввезти из РФ "нашпигованное" икрой авто

Нарушитель с собой вез 300 кг красной икры и около 30 кг икры щуки.

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Автомобиль, упакованный икрой, задержали сегодня на рассвете у границы с РФ военнослужащие ГПСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автомобиль “УАЗ“ военнослужащие остановили в направлении российской Новопетровки и украинского Отрадного.

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Доставить икру из России в Украину пытался гражданин Украины.“Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая“, - говорится в сообщении.

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Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и передано компетентным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПСУ с пунктах пропуска задержала пятерых украинцев, которые находятся в розыске, и передала их полиции.