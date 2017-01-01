Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинец пытался ввезти из РФ "нашпигованное" икрой авто

Комментариев: 0
Нарушитель с собой вез 300 кг красной икры и около 30 кг икры щуки.
Украинец пытался ввезти из РФ "нашпигованное" икрой авто
© dpsu.gov.ua
Фото 1/7
  • Автомобиль, полный икры, передали правоохранителям
  • Стоимость товара пока не установлена
  • Пограничники обнаружили в автомобиле около 250 кг красной икры
  • У "предпринимателя" обнаружили в авто почти 30 кг икры щуки
  • Украинец пытался ввезти в страну полное авто икры
Украинец пытался ввезти из РФ "нашпигованное" икрой авто
Автомобиль, полный икры, передали правоохранителям
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: ГПСУ: Сепаратисты применили лазерное оружие

Автомобиль, упакованный икрой, задержали сегодня на рассвете у границы с РФ военнослужащие ГПСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автомобиль “УАЗ“ военнослужащие остановили в направлении российской Новопетровки и украинского Отрадного.

Читай также: Проект Стена реализован только на 30% - ГПСУ

Доставить икру из России в Украину пытался гражданин Украины.“Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая“, - говорится в сообщении.

Читай также: На Азове строят смотровые башни - Госпогранслужба

Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и передано компетентным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПСУ с пунктах пропуска задержала пятерых украинцев, которые находятся в розыске, и передала их полиции.

Поделись:
Теги: ГПСУ, икра, контрабанда, РФ, Украина, граница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь