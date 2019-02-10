Коллекции икон и квартиры в РФ: СМИ показали декларации кандидатов

Приводим вам данные о доходах 11 из 44 кандидатов в президенты в алфавитном порядке (от А до Г).

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Декларации о доходах 44 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины за 2017 год уже опубликовали в сети. Краткие выдержки из каждой из них опубликовала “Страна“. Приводим вам данные о доходах кандидатов в алфавитном порядке (от А до Г):

Геннадий Балашов (“5.10“):

В собственности Балашова - земельные участки в Киеве в 412, 400, 637 м2 и жилой дом в 467 м2. Есть у него жилье и в Киево-Святошинском районе - дом в 100 м2. Частично или полностью Балашов владеет квартирами в Киеве площадью 77, 59, 32, 172, 240, 238, 480 м2 и парой офисов. Как сообщалось ранее, на счету кандидата - $495 тысяч, 337 тысяч евро, 2,4 млн грн и 10 биткоинов.

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Роман Бессмертный (самовыдвиженец):

Владеет домом в 100 м2 в Мотыжине Киевской области и тремя большими земельными участками там же площадью 2500, 9300 и 10700 м2. У супруги - Мокриди Татьяны Александровны - есть квартира в 172 м2, машиноместо, дом в Виннице и земельные участки.

Роману Бессмертному принадлежит коллекция старинных книг, автомобиль Mersedes-Benz 2005 года выпуска, а его жене - наручные часы Chopard. Зарплата Безсмертного по основному месту работы составила за год в КНУ культуры и искусств - 269 тысяч грн. Зарплата по совместительству - в Аграрной партии Украины - 130 тысяч грн. Наличными кандидата хранит $7000, на банковском счете - 149 тысяч грн.

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Ольга Богомолец (самовыдвиженка):

Богомолец владеет земельными участками в Киевской, Николаевской, Житомирской и Львовской областях плозадью в 1500, 500, 478, 962 и 1736 м2, и несколькими домами - в Николаевской (34 м2), Киевской (540 м2) и Львовской области (74,5 и 22-м2).

В Киеве у Богомолец есть ряд квартир - площадью 253, 79, 95, 110, 264, 53 и 83 м2. Она владеет несколькими нежилыми помещением, одним гаражом и тремя машиноместами. Полностью в собственности Ольги Богомолец находится историко-культурный комплекс в Радомышле Житомирской области площадью 1950 м2.

Политик коллекционирует произведения искусства - их у нее более 120 экземпляров, а также девять антикварных изделий и собрание икон. Автомобиль у Богомолец один - Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска, еще две машины записаны на супруга.

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Также политик декларирует авторские права музыкальные произведения и изобретения (лечение разных заболеваний). Ее зарплата в Верховной Раде составляет 254,5 тысяч грн за год. Также Богомолец получает алименты, доходы по работы по совместительству и от сдачи в аренду недвижимости.

Что интересно, один из арендаторов Богомолец - посольство США Украине (адрес - Киев, улица Сикорского, 4). Американские дипломаты принесли политику доход в размере 1,46 млн грн. Сбережения Богомолец составляют $433 тысячи, 419,7 тысяч евро и 87,4 тысячи гривен.

Инна Богословская (самовыдвиженка):

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У политика есть право пользования двумя квартирами - 138 м2 в Киеве и 100 м2 в Харькове. Она задекларировала большое количество ювелирных украшений и одежды, но везде без указания марки.

В собственности Богословской - автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска. Также она указала, что владеет криптовалютой биткоин (152 400 в денежном измерении, но без указания валюты).

Ее доход по основному месту работы - 42 тысячи грн. Наличными Инна Богословская хранит $180 тысяч, 90 тысяч евро и 2,8 млн грн.

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Юрий Бойко (самовыдвиженец):

Бойко владеет двумя земельными участками - в Лиманском районе Донецкой области (1952 м2) и в Бориспольском районе Киевской области (600м2).

Жена политика - Вера Бойко - владеет рядом квартир: в России (220 м2), в Киеве (257 м2), домом в Ивановичах (445 м2). В совместной собственности супругов - квартира в Киеве в 257 м2 и в Рубежном Луганской области (81 м2).

У супруги Бойко есть два ювелирных украшения и одно произведение искусства. Автомобиля у политика два, оба принадлежат ему: Mercedes-Benz GL500 2006 года выпуска и ВАЗ 2101 1978 года выпуска.

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Заработная плата Юрия Бойко в Верховной Раде составила 248,4 тысячи грн. Для обеспечения депутатской деятельности он получил 252,8 тысяч грн. На банковском счете политика - $14 070. Сбережения в гривнах, долларах, рублях и евро есть у его супруги.

Виктор Бондарь (партия “Видродження“)

В собственности политика -дом в Гостомеле в 611 м2, там же - земельный участок площадью 1500 м2. В Одессе у Бондаря есть 78-метровая квартира.

Он задекларировал коллекцию из драгоценных икон в количестве 17 штук, картины, ювелирные и антикварные изделия, семь наручных часов марки Breguet, а также Ulysse Nardin и Vacheron Constantin.

Виктору Бондарю принадлежит 50% капитала ООО “Будинформ“ (в денежном выржаении - 2,69 млн грн). Заработная плата в ВР составила 234,498 тысяч грн. Еще он получил 252,8 тысяч грн на выполнение депутатских полномочий. Наличными политик хранит $1,317 млн долларов, 170 514 грн и 240 600 евро.

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Александр Ващенко (самовыдвиженец):

В собственности Ващенко - квартира в Киеве в 84 м2. Ему принадлежит 100% капитала международной телекадикампании “АВИ ТИВИ“ (в денежном измерении - 500 тысяч грн).Также он является конечным бенефициаром Украинской нефтегазовой группы и Вуд-продакшен.

Заработную плату или иной доход он не указывает. Наличными кандидат хранит 5,55 млн грн, $523 тысячи и 320 тысяч евро.

Александр Вилкул (“Оппозиционный блок - Партия мира и развития“):

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Политик арендует 69-метровую квартиру в Киеве, также у него есть право пользования 123-метровой квартирой в Днепре.

В коллекции Вилкула наручные часы марок Patek Philippe, Vacheron Constantin, A. Lange and Sohne, Breguet, Panerai, IWC, F.P. Journe, Parmigiani и Rolex. Также политик задекларировал коллекцию книг, ювелирные изделия без указания бренда, антикварные изделия и произведение искусства.

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В собственности Александра Вилкула автомобиль Chevrolet 2008 года выпуска. Заработная в ВР составила 222 716 грн. На выполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 грн. В банке Вилкул хранит 7 млн грн и $4 млн. Наличными - $511 тысяч, 310 тысяч евро и 300 тысяч грн.

Николай Габер (самовыдвиженец):

В собственности Габера - 28-метровая и 62-метровая квартиры в Киеве, несколько земельных участков в Великомихайловском район Одесской области и там же 215-метровый дом.

Как сообщалось ранее, Габер задекларировал подарок в денежной форме для себя на сумму 2,632 млн грн, а также своей дочери - на 1,3 млн.

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Дмитрий Гнап (“Сила людей“):

В 50 % собственности Гнапа - 36-метровая квартира в Киеве, его супруга - Пономарева Наталья Сергеевна - владеет 67,5-метровой квартирой в Софиевской Борщаговке и автомобилем Hyundai Accent 2014 года выпуска.

Кандидат указывает доход от предпринимательской деятельности - 977 461 грн, гонорары составили еще 99 164 грн.

На счету Гнап хранит 23 685 грн, супруга - 73 602 грн. Кандидат не задекларировал 9000 евро - часть премии премии “Свободная пресса Восточной Европы-2015“, которую он “забыл“ перечислить на нужды АТО.

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Анатолий Гриценко (“Гражданская позиция“)

В собственности у Анатолия Гриценко нет ни квартир, ни земельных участков. В это же время его супруге - Мостовой Юлии Владимировне - принадлежат два земельных участка в Украинке Обуховского района площадью 2360 и 5829 метров.

Как сообщалось ранее, семья Гриценко потратила в разы больше, чем заработала за последние годы.