BBC удалил скандальную публикацию о Порошенко и Трампе

В издании пока не видели решения суда, о котором заявил адвокат президента Украины.

Пока издание сняли с со своего сайта публикацию, из-за которой Порошенко подал в суд president.gov.ua

Читай также: Порошенко подал в суд на BBC из-за клеветы В BBC все еще ожидают решения суда по иску президента Украины Петра Порошенко, однако еще до решения удалили публикацию о нем. Об этом пресс-служба телеканала сообщила Громадському.

“Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата“, - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе подчеркнули, что действовали в интересах общества и “будут продолжать защищать это дело“.

Читай также: Цена фото. Порошенко платил за встречу с Трампом? Напомним, ранее адвокат Петра Порошенко, юрист Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс заявил, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.

Издание писало о том, что Порошенко заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около $400 тысяч). Порошенко опроверг эту информацию и подал на издание в суд.