Миллионы грн налички и брендовые часы: Кандидаты в президенты показали доходы

Ниже приведены выдержки 14 из 44 деклараций кандидатов в президенты Украины в алфавитном порядке (от Д до К).

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Декларации о доходах 44 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины за 2017 год уже опубликовали в сети. Краткие выдержки из каждой из них опубликовала “Страна“. Публикуем выдержки 14 из 44 деклараций кандидатов в президенты в алфавитном порядке (от Д до К).

Александр Данилюк (самовыдвиженец):

В 100-процентной собственности супруги Данилюка - Суродиной Светланы -недвижимость в крымской Гаспре (Ялта): 1028-метровый земельный участок, гараж, две квартиры - 21 и 28 метров, а также 80-метровый дом.

Заработная плата Данилюка составила 620 170 грн, доход его жены от предпринимательской деятельности в Лондоне - 1,73 млн грн. Деньги семья Данилюка хранит в британских фунтах. Он - 170 тысяч наличными, супруга - 92 тысячи фунтов.

Юрий Деревянко (партия “Воля“):

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В собственности Деревянко - 638-метровый дом в Козине Киевской области, 155-метровая квартира в Киеве, 65-метровая квартира в крымском Форосе, 209-метровая дача в Ясногородке Киевской области, несколько земельных участков.

В частичной собственности - еще несколько квартир и комплекс по производству с\х продукции под Киевом.

Деревянко задекларировал картину “Кусочек Крыма“ 1959 года, наручные часы марок Jaeger-LeCoultre и Blancpain. Его супруга - Зверева Анастасия Владимировна - владеет ювелирными украшениями, часами Girard-Perregaux, одеждой марки Marco Vanoli.

Автопарк семьи Деревянко - три Land Rover, Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска, Lexus RX 450H 2009 года выпуска, Mercedes-Benz 2009 года выпуска.

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Зарплата Деревянко по основному месту работы, то есть народный депутатом, составила 240 821 грн. На выполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 грн.

Наличными Деревянко хранит 177 036 грн и $4,212 млн. Средства, одолженные третьим лицам, составляют $10,5 млн.

Дмитрий Добродомов (партия “Народный контроль“):

В собственности у политика 139-метровая квартира во Львове. В Киеве он снимает квартиру площадь 93 метра. Также он арендует автомобиль Skoda Octavia 2012 года выпуска.

Владеет акциями “Львовметалла“. Заработная плата в ВР составила 227 094 грн. На исполнение депутатских полномочий он получил еще 252 825 грн. Также ему был компенсирован проезд в размере 38 170 грн и аренда жилья на сумму 191 080 грн.

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На банковских счетах он хранит 64 тысячи грн и $4307. Наличными - 170 тысяч грн, $20600, 8700 евро, 36235 грн в драгоценных металлах.

Василий Журавлев (партия “Стабильность“):

Журавлеву принадлежит 144-метровый дом в Старом Крыму (Мариуполь), его супруге - Журавлевой Виктории Викторовне - 163-метровая квартира в Мариуполе и несколько нежилых помещений там же.

Журавлев задекларировал наручные часы Hublot и Patek Philippe, супруга - Hublot, Cartier и четыре ювелирных украшения. Мать кандидата - Журавлева Алла Петровна - владеет 14,29% акций ООО “М.О.Р.Е. ПАРТНЕРС“ (в денежном измерении - 307 тысяч грн).

Журавлев не указывает доход - ни свой, ни супруги. Наличными он хранит $23 тысячи и 508 тысяч грн.

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Владимир Зеленский (“Слуга народа“):

В собственности Зеленского - 352-метровый дом в Иванковичах под Киевом и 131-метровая квартира в столице. У его супруги - Зеленский Елены Владимировны - 130-метровая квартира в крымской Ливадии, 284-метровая квартира в Киеве, 90-метровая квартира в Лондоне.

Как сообщалось ранее, актер задекларировал наручные часы марок Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, а также бриллиантовые украшения Graff - кольцо и сережки.

Сергей Каплин (Социал-демократическая партия Украины):

Недвижимого имущества в пользовании Калина нет. Он арендует в Киеве квартиру площадью 204 м2 (расходы на аренду в размере 191 080 грн государство компенсирует, что также указано в декларации).

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Ему принадлежит автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска. Зарплата Каплина по основному месту работы, по есть депутатом Верховной Рады, составила 244 130 гривен. Сбережений в банке у политика нет.

Юрий Кармазин (самовыдвиженец):

Кармазину принадлежит гараж в Одессе и земельный участок под Киевом площадью 969 метров. В частичной собственности - 140-метровая квартира в Одессе и 124-метровая квартира в Киеве. Он задекларировал четыре наручных часов марок РАКЕТА, Parmiclani Fleurier, Kleynod и Audemars Piguet.

Автопарк Кармазина: Volkswagen Passat B7 2012 года выпуска, Lexus 2010 года, Hummer 2007 года, Honda 2007 года. Последняя машина принадлежит его супруге - Кармазиной Ларисе Ильиничне.

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Кандидат задекларировал 30% капитала ООО Агентства по профилактике правонарушений “Феликс И К“ (в денежном выражении - 60 тысяч грн). Пенсия кандидата - 132808 грн. Также он указал пенсию супруги (48 тысяч грн) и стипендию дочери в 16 072 грн. На счетах у него $1000 и 2100 евро. Наличными - $20 тысяч.

Илья Кива (Социалистическая партия Украины):

В собственности Кивы – 49-метровая квартира в Киеве, 1480-метровый земельный участок в Полтавской области, гараж и большая, 394-метровая сливная яма. Заработная плата кандидата в президенты по основному месту работы – 143 787 гривен. Сбережения – один миллион гривен, который Илья Кива хранит в виде наличных.

Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец):

В собственности Корнацкого - 2500-метровый дом Кулибабе Киевской области, там же земельный участок площадью 3500 метров.

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В Николаевской области у него есть здание молочного цеха, в Киеве - кафе, в Первомайске - отель. В Чаусовом, Первомайске, Кумари, Конецполе и других населенных пунктах Николаевской области у Корнацкого огромное количество земли, квартир и домов - жилых и нежилых.

Автомобиль у политика - Mercedes-Benz 2011 года выпуска. Он владеет юридической фирмой, жилищно-строительным кооперативом и другими компаниями. Зарегистрировал Корнацкий и изобретение - скоростную автомобильную дорогу и способ повышения экологичной безопасности на ней. Наличными Аркадий Корнацкий хранит 30 млн грн, $775 тысяч и 155 тысяч евро.

Руслан Кошулинский (“Свобода“):

В собственности политика - 235-метровый дом во Львове, там же земельный участком площадью 334 метров. Из незавершенного строительства - гараж, теплица и беседка.

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Супруге свободовца - Кошулинский Марии - принадлежит автомобиль Nissan 2013 года выпуска. Зарплата Руслана Кошулинского по основному месту работы - 22 458 грн. У его супруги в “Галичфарм“ - 129 798 грн. Наличными он хранит 80 тысяч грн и $7300, на счету в банке - 16 583 грн.

Виктор Кривенко (“Народный рух Украины“):

В собственности Кривенко - два земельных участка в Головуре Бориспольского района площадью 2709 и 1199 метров. Политику принадлежит 158-метровая дача в Кийлове Киевской области, на 84-метровую квартиру в столице у него оформлено право пользования.

Кривенко задекларировал наручные часы Ulysse Nardin и мебель (страна производства не указана). У него есть автомобиль Hyunday Gets 2007 года выпуска, у его супруги - Кривенко Елены Васильевны - Lexus LS 600H L 2008 года и Mini Cooper Contryman SD м года.

В качестве нематериального актива Елена Кривенко декларирует хлебобулочное изделия или пшено, обогащенное макро- и микроэлементами.

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Заработная плата кандидата в ВР - 246 604 грн, на выполнение депутатских полномочий он получил еще 307 335 грн. Жена Кривенко по основному месту работы - в благотворительном фонде “КОЛО“ заработала 33 623 грн. Все деньги политик хранит в виде наличных $25 тысяч, 7500 евро и 200 тысяч грн.

Сергей Кривонос (партия “Воины АТО“):

Кривонос задекларировал 84-метровую квартиру в Хмельницком, собственником которой является третье лицо.

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Его заработная плата по основному месту работы - в воинской части А3682 - составила 319 642 грн. Супруга политика - Кривонос Елена Васильевна - работает там же, ее доход - 119 404 грн. Наличными кандидат хранит 45 тысяч грн.

Виталий Куприй (самовыдвиженец):

В собственности у Куприя, как сообщалось ранее, 91-метровая квартира в Грузии и 32-метровая квартира в крымской Ялте. Еще он владеет магазином непродовольственных товаров с офисом площадью 291 метра в Днепропетровской области. В Киеве политик арендует 131-метровую квартиру. Доход от предпринимательской деятельности составил 997 630 грн.

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Куприй предпочитает хранить деньги не на счетах в банке, а в виде наличных: так, у него 3 миллиона гривен, у его супруги - $15 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что были опубликованы доходы 11 из 44 кандидатов в президенты.