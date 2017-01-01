В Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями отделения №2 города Полтава, открыто уголовное производство.

В Полтаве, в ночь на 10 февраля, произошли поджоги шести автомобилей, сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Около часа ночи 10 февраля на линию 102 поступила информация, что в переулке Рыбацком произошло возгорание легкового автомобиля KIA.

"Неизвестное лицо совершило поджог правого колеса автомобиля. Пожар ликвидировали. Поврежден частично подкрылок авто", - рассказали в полиции.

Уже в два часа ночи по переулку Рыбальскому было зафиксировано возгорание колеса автомобиля Газель, а через час на том же переулке полностью сгорел автомобиль Fiat. Также был совершен поджог передней части автомобиля Daewoo, позже загорелись Volkswagen и Skoda.

"Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями отделения №2 города Полтава. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - сообщили в полиции.