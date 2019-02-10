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Установлена личность кричавшего "Ложись, Бандера!" полицейского

Комментариев: 9
Генпрокуратура Украины открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.
Конфликт у Подольского отделения полиции
Конфликт у Подольского отделения полиции
УНІАН
 
Следователи установили личность мужчины, который во время столкновений с активистами С14 возле Подольского райуправления полиции Киева бил ногами лежащего и кричал "Ложись, Бандера!", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
 
"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - сообщил он.
 
Луценко напомнил, что 9 февраля ГПУ открыла производство о превышении полномочий работниками полиции.
 
"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейшим действиям полицейских под райотделом. ... Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции", - заявил генпрокурор.
 
 
Напомним, что 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между правоохранителями и членами С14. Во время инцидента один из правоохранителей крикнул "Ложись, Бандера!".
 
Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко извинился за действия правоохранителя. 
 
 
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Теги: Генпрокуратура, Бандера, полиция, ГПУ, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Західняк1    10.02.2019, 20:19
Оценка:  0
Західняк1
Скільки ще нечисті кремлівської в Україні, а ми дивуємось, що реформи не йдуть. Чистити і чистити!
ВосставшийИзБана    10.02.2019, 20:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вот вам результат порошенковской реформы мвд. Министр так и не научился говорить на государственном языке. В полицию набрали ублюдков. Эти ублюдки не способны обеспечить правопорядок в столице. А пгокугог сопли жует в то время как его жена на трибуне ВР выражается как баба базарная.
Фарбио    10.02.2019, 20:10
Оценка:  -2
Фарбио
Лежать, бандера!!!
Teetotaler    10.02.2019, 20:08
Оценка:  -1
Teetotaler
Зря извинился...
farfalle    10.02.2019, 19:42
Оценка:  -3
farfalle
Полный беспредел!
Ничего, в апреле повысят
ВосставшийИзБана    10.02.2019, 19:59
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Произведут в петухи?
farfalle    10.02.2019, 20:06
Оценка:  -3
farfalle
твой опыт тут неуместен
ВосставшийИзБана    10.02.2019, 20:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Опыт? Я только спросил. Так что если и говорить об опыте - то уместней говорить об опыте твоем. Ты сразу все понял и возмутился.
VSHIVANKA    10.02.2019, 19:42
Оценка:  -5
VSHIVANKA
"Украинская революция будет отличаться от всех прочих революций тесными мужскими связями. И я не говорю здесь о дружбе! Чтобы свергнуть с себя оккупацию моск.алей украинские мужчины должны познавать друг друга. Это путь к свободе, это путь к незалежности. И я верю, что однажды такой день наступит .
VSHIVANKA    10.02.2019, 19:43
Оценка:  -5
VSHIVANKA
(Цитата по книге Степан Бандера "Украинский народ и революция" 1950 год). ХОРОШИЕ ЖЕ У ВАС ХЭРОИ ....))) ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ? )))))
ВосставшийИзБана    10.02.2019, 20:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
В списке произведений Бандеры нет такого. А в 1950 была издана совсем другая книга, в которой таких слов нет. Так что ври тщательнее. Не так топорно.
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