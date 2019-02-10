Госкино начало формирование Украинского оскаровского комитета

Выдвижение кандидатур в оскаровский комитет продлится с 9 февраля по 3 марта 2019 года. Новый состав Украинской оскаровского комитета объявят 11 марта 2019 года.

В Украине будет новый оскаровский комитет new.cineast.com.ua

Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино объявили о начале формирования Украинского оскаровского комитета, сообщается на сайте Госкино.

Комитет сформируют из членов Общественного совета Украинского оскаровского комитета, куда входят режиссеры украинских фильмов и кинопрофессионалы, которые участвовали в фестивалях класса А, и украинцы, которые являются членами Европейской киноакадемии.

Выдвижение кандидатур в оскаровский комитет продлится с 9 февраля по 3 марта 2019 года. Новый состав Украинской оскаровского комитета объявят 11 марта 2019.