Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госкино начало формирование Украинского оскаровского комитета

Комментариев: 3
Выдвижение кандидатур в оскаровский комитет продлится с 9 февраля по 3 марта 2019 года. Новый состав Украинской оскаровского комитета объявят 11 марта 2019 года.
В Украине будет новый оскаровский комитет
В Украине будет новый оскаровский комитет
new.cineast.com.ua
 
Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино объявили о начале формирования Украинского оскаровского комитета, сообщается на сайте Госкино.
 
Комитет сформируют из членов Общественного совета Украинского оскаровского комитета, куда входят режиссеры украинских фильмов и кинопрофессионалы, которые участвовали в фестивалях класса А, и украинцы, которые являются членами Европейской киноакадемии.
 
Выдвижение кандидатур в оскаровский комитет продлится с 9 февраля по 3 марта 2019 года. Новый состав Украинской оскаровского комитета объявят 11 марта 2019.
 
Напомним, что документальная лента Отдаленный лай собак (The Distant Barking of Dogs) о 10-летнем мальчике с Донбасса была включена в шорт-лист премии Оскар в категории Лучший документальный фильм.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Оскар, кино, кинематограф, номинанты на Оскар, кинопремия Оскар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Л_о_л_а    10.02.2019, 21:38
Оценка:  0
Л_о_л_а
попробую угадать - ницой, фарион, вятрович, сявочка кириленко, эта ,как ее гопко и та, которая голой обещала по Крещатику бегать, а типично бандероской корявой рожей - залищук,короче - элита новой украинско-галицайской нации...и Парубий, ну, как тут без логопеда...
Л_о_л_а    10.02.2019, 21:45
Оценка:  0
Л_о_л_а
*с типично бандеровской корявой рожей
drozdikus    10.02.2019, 20:55
Оценка:  +1
drozdikus
студию довженко востановите) чую не брошу пить с этой страной и пид. при власти).....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь