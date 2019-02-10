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Аваков тоже высказался о крике "Ложись, Бандера!"

Комментариев: 6
Министр подчеркнул, что поведение правоохранителя является недостойным.
Аваков "бандеровцем" себя называть не стал
Аваков "бандеровцем" себя называть не стал
 
Глава МВД Украины  Арсен Аваков осудил высказывание сотрудника полиции, который при задержании активиста кричал "Ложись, Бандера!". 
 
Министр подчеркнул, что поведение правоохранителя является недостойным.
 
"О "Ложись Бандера" – эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал – Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!!!", - написал Аваков в блоге на сайте Украинской правды.
 
 
Напомним, что 9 февраля, во время столкновения между полицией и активистами у зданиия Подольского райуправления полиции Киева один из правоохранителей при задержании молодого человека закричал "Ложись, Бандера!". 
 
Глава полиции Киева Андрей Крищенко публично извинился за высказывание сотрудника полиции.
 
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Теги: МВД, полиция, МВД Украины, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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tinkerrr    10.02.2019, 21:47
Оценка:  +1
tinkerrr
Так оскорбить человека - Бендерой назвать
Л_о_л_а    10.02.2019, 21:45
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Как же желают эти типа власти уничтожить государственность Украины. Они готовы силовиков наказывать за исполнение ими своего долга, а беспредельщиов крышевать только бы остаться у власти...Не поможет... Власть поменяется и эти ответят за все, в том числе и за развал государственных институтов власти
Л_о_л_а    10.02.2019, 21:32
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Люди одобряют
VSHIVANKA    10.02.2019, 21:30
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НА СВЯТОЕ ПОКУСИЛИСЬ !!!
НА НОЖИ !!!
НА НОЖИ !!!
ХТОЙ НЭ СКАЧЕ ТОТ М.ОСКАЛЬ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
Boxerogos    10.02.2019, 21:19
Оценка:  0
Boxerogos
Согласен,недостойно крикнул!Нужно было кричать:"Лягай,Бандеро" !Тогда бы вопросов было гораздо меньше и всё было бы достойно.
Фарбио    10.02.2019, 21:16
Оценка:  +1
Фарбио
В апреле бандера уже не будет героем.
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