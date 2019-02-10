Аваков тоже высказался о крике "Ложись, Бандера!"

Министр подчеркнул, что поведение правоохранителя является недостойным.

Глава МВД Украины Арсен Аваков осудил высказывание сотрудника полиции, который при задержании активиста кричал "Ложись, Бандера!".

Министр подчеркнул, что поведение правоохранителя является недостойным.

"О "Ложись Бандера" – эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал – Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!!!", - написал Аваков в блоге на сайте Украинской правды.

Напомним, что 9 февраля, во время столкновения между полицией и активистами у зданиия Подольского райуправления полиции Киева один из правоохранителей при задержании молодого человека закричал "Ложись, Бандера!".

Глава полиции Киева Андрей Крищенко публично извинился за высказывание сотрудника полиции.