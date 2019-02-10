Гриценко в 2006 году навредил модернизации штабной системы управления, - эксперт

Полковник запаса Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Литвиненко жестко раскритиковал работу Анатолия Гриценко на должности Министра обороны Украины – в частности, его негативную роль в модернизации Единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ).

Процесс модернизации системы управления начался еще в 2001 году. Для проведения работ было привлечено отечественное государственное предприятие "Укроборонсервис", которое имело опыт разработки системы планирования и проведения операций Объединенного оперативного командования и ВМС, и имело допуск до подобных разработок. Система получила шифр "Калина-1". Результаты и отзывы были самыми положительными – пункты управления ВМС Украины начали оснащаться новейшими средствами связи и автоматизации. Модернизация была необходима, поскольку, например, в Крыму, украинские ВМС полностью "прослушивались" контрразведкой ЧФ и техническими службами ФСБ России. Будущий враг, знал всё о боеготовности наших ВМС, снимал всю информацию с каналов связи и управления.

Но, в 2006 году о системе "Калина-1" военным пришлось забыть. Приказом Анатолия Гриценко от 18.09.2006 г. № 540 были начаты работы по созданию новой единой системы управления "Ника", с привлечением немецкого программного продукта. Тендер на работы не проводился. В госпрограмме на 2006-2011 года приоритетной почему-то стала именно "Ника". Реализация проекта была поручена ООО Научно-исследовательский институт автоматизированных компьютерных систем "Экотех".

По мнению Литвиненко, привлечение коммерческой структуры и наполнение иностранным программным продуктом системы управления ВС Украины создавало конкретную угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в разработке "Ники" приняла участие малоизвестная научно-производственная фирма "Enran Telecom", в которой директором по развитию работал сын Анатолия Степановича от первого брака, Алексей – будущий активист "Автомайдана".

В итоге, бюджет "Калины-1" со 100% отечественным программным обеспечением и высокой степенью защищенности информации, составлял 128 млн грн, а бюджет "Ники" по договору – 100 млн грн. Но, немецкие лицензии стоили дополнительно - 1,6 млрд. грн, а техническое сопровождение – еще около 300 млн грн., обучение персонала – 850 тыс. грн. В целом бюджет "Ники" составил 2 млрд. грн. При этом, "Калина" охватывала 31 объект автоматизации, а "Ника" – всего 12.

Полковник запаса Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Литвиненко, считает, что Гриценко грубо нарушил принцип государственного контроля за разработкой и созданием критически важной для ВС Украины системы управления. Тем более, что специалисты СБУ и службы "Держспецзв'язку" и защиты информации были против использования иностранного программного обеспечения для обработки секретной информации.

За два года – 2006/2008г.г. на "Нику" было перечислено 57 млн. 590 тыс. грн. Сторонники Гриценко организовали и проводили прямую травлю "Калины" ещё на протяжении нескольких лет, пока в 2010 г. Министерство обороны и Генеральный штаб не приостановили внедрение немецкого программного обеспечения для ОКР "Ника", - возмущается полковник запаса Сергей Литвиненко.