Итоги 10 февраля: "Я - бандеровец" и уступка Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В полиции запустили флешмоб "Я - бандеровец" facebook.com/Bilosh

В полиции запустили флешмоб после инцидента с выкриком “Ложись, Бандера!“; ВВС удалила спорную статью о президенте Украины: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Нацполиции запустили флешмоб “Я − бандеровец“

В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб “Я − бандеровец“. Таким образом правоохранители решили извиниться за инцидент во время задержания участников движения С14 возле Подольского райотдела полиции Киева. Тогда один из спецназовцев крикнул “Ложись, Бандера!“.

Сообщения на своих страницах в Facebook разместили, в частности, глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и другие.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что сотрудник полиции, допустивший оскорбительные выкрики в адрес активистов, будет привлечен к ответственности.

В Сирии начали финальную атаку на террористов ИГ

Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, заявили о начале “окончательной битвы“, чтобы вытеснить террористов “Исламского государства“ из их последнего района в восточной Сирии.

По данным SDF, на определенной территории все еще может быть 600 боевиков, большинство из которых − иностранцы.

ВВС удалила спорную публикацию о Порошенко, ожидая вердикт суда

Служба BBC удалила со своего сайта статью, из-за которой президент Петр Порошенко подал в суд. Отмечается, что материал исчез на время ожидания результата судебного разбирательства.

Напомним, глава государства в 2018 году подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили не менее 400 тысяч долларов за его первую встречу с Дональдом Трампом.

Госкино начало формировать Украинский оскаровский комитет

Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино объявили о начале формирования Украинского оскаровского комитета.

Выдвижение кандидатур продлится с 9 февраля по 3 марта, а новый состав объявят 11 марта.

В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям Двухсотлетие Ангостуры-2019, в которых примут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.

Они продлятся до 15 февраля.

В Мадриде протестовали против диалога с Каталонией

В центре Мадрида прошел многотысячный митинг против политики диалога премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.

Протестующие считают политику Санчеса предательством национальных интересов и выступают против независимости Каталонии.