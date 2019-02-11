В Украине заработали 20 новых радаров TruCam

В Нацполиции сообщали, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.

В Украине с понедельника, 11 февраля, заработали двадцать новых радаров TruCam.

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Об этом ранее предупреждал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в соцсети Facebook.

Белошицкий напомнил, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, заблаговременно публикуется карта с отмеченными участками использования TruCam; стоят предупреждающие знаки и служебная машина с синими проблесковыми маячками.

Ранее на дорогах Украины функционировали 30 таких устройств, теперь их стало еще на 20 больше.

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Напомним, за два месяца полицейские выписали 18 тыс квитанций с помощью специальных устройств для измерения скорости TruCam на 4 млн гривен за нарушения скорости.