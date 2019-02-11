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В Украине заработали 20 новых радаров TruCam

Комментариев: 2
В Нацполиции сообщали, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.
Полиция увеличила количество радаров TruCam
Полиция увеличила количество радаров TruCam
douglascountynewspress.net

В Украине с понедельника, 11 февраля, заработали двадцать новых радаров TruCam.

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Об этом ранее предупреждал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в соцсети Facebook.

Белошицкий напомнил, что стандарты остаются такими же, как и раньше. В частности, заблаговременно публикуется карта с отмеченными участками использования TruCam; стоят предупреждающие знаки и служебная машина с синими проблесковыми маячками.

Ранее на дорогах Украины функционировали 30 таких устройств, теперь их стало еще на 20 больше.

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Напомним, за два месяца полицейские выписали 18 тыс квитанций с помощью специальных устройств для измерения скорости TruCam на 4 млн гривен за нарушения скорости.

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Теги: Украина, дороги, видеокамеры, ПДД, нарушение ПДД, TruCam
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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evgenpartizan    11.02.2019, 10:22
Оценка:  0
evgenpartizan
Вот ссылка: https://vesti-ukr.com/strana/3244 85-sud-priznal-trucam-vne-zakona- chto-eto-znachit-dlja-voditelej
evgenpartizan    11.02.2019, 10:19
Оценка:  +1
evgenpartizan
Краматорский суд признал их использование незаконным. Так как сертификаты просрочены с 2015 г.
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