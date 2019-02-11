Объявленный в розыск капитан Норда нашелся в Крыму

Капитан российского сейнера Горбенко нашелся у себя дома в Крыму.

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Объявленный Украиной в розыск капитан арестованного российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, как оказалось, находится в Крыму.

Об этом сообщает КП - Крым.

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно", - сказал Горбенко.

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Напомним, что в марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно Норд с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы Украине в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов ЯМК-0041 и ЯОД-2105, задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

Как сообщалось 4 февраля, мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области объявил в розыск как пропавшего без вести капитана крымского судна Норд Владимира Горбенко, поскольку с 26 января он перестал выходить на связь с адвокатами в Украине.