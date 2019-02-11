Одесский юмор: Фальшивый митинг за выдуманного кандидата в президенты

Собравшимся "митигнующим" вместо оплаты, прислали сообщение, что кандидат в президенты "провалился в канализационный люк и умер".

В центре Одессы около памятника Дюку неизвестный шуткини организовали “проплаченный“ митинг в поддержку несуществующего кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщает Facenews со ссылкой на соцсети.

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“В Одессе в очередной раз доказали, что умеют круто шутить. Здесь анонимные юмористы организовали в центре города, у памятника Дюку, проплаченный митинг в поддержку неизвестного кандидата в президенты. И самое смешное, что люди на блеф-митинг все-таки пришли“, - говорится в сообщении.

Все началось несколько дней назад - в группах студентов в Viber и на сайтах объявлений всем желающим предлагали “поработать“ - постоять на митинге. В некоторых объявлениях речь шла о поддержке некоего кандидата в президенты. Называлось даже имя “кандидата“ - Сергей Филатов. И желающих помитинговать за деньги не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует. Людям обещали по 1 000 гривен, плюс по 70 гривен за каждого привлеченного.

“Когда около памятника Дюку собралась толпа “митингующих“, оказалось, что организаторы не пришли. По телефону они сначала советовали собравшимся... покататься на фуникулере. Затем в Viber начали отвечать, что кандидат в президенты провалился в канализационный люк и умер“, уточняет издание..

Как сообщалось 15 января, в Одессе оперный певец бросал файеры в консульство РФ.