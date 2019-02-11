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Под Одессой зек зарезал свою дочь: Сиротами остались трое детей

Комментариев: 4
Брат избивал Надежду, она сообщила в полицию, а вышедший из тюрьмы отец за это ее зарезал, оставив трех внуков сиротами.
Надежда была 1983 года рождения
Надежда была 1983 года рождения

В городе Овидиополь Одесской области отсидевший в тюрьме отец убил собственную взрослую дочь.

Об этом сообщает Думская.

В полиции уточнили, что погибшая - Надежда Б. 1983 года рождения, мать троих детей.

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"Трагедия произошла возле бювета на пересечении улиц Суворова и Соборной. Множественные ножевые ранения женщине нанес ее родной отец Юрий М. Он дважды судим, в том числе за убийство", - говорится в сообщении.

Скрываться убийца не стал и сдался полицейским.

"Пока он был в колонии, Надежда заявила в полицию на своего брата — из-за побоев. Того привлекли к уголовной ответственности. А отец, что называется, "на понятиях", блатной. В этой среде обращаться в полицию, доносить, недопустимо. Он ей написал, что, как освободится, убьет. Освободился и убил", — уточняет издание.

Как сообщалось 10 февраля, на Херсонщине бывшая жена собиралась расчленить мужчину ради наживы.

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Теги: убийство, Одесская область
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Комментариев (4)
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Bagram123    11.02.2019, 11:24
Оценка:  0
Bagram123
Ну и пускай себе разговаривает на фене,только в местах не столь отдалённых,и чем дольше, тем лучше для общества.
Vasya_iz_Ivanovo    11.02.2019, 11:04
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Теперь общество возьмет его временно на полный пансион, потому как гуманизьм.
shurag    11.02.2019, 10:53
Оценка:  +1
shurag
за рецидив вышку или пожизненное
Зорян_и_Шкиряк    11.02.2019, 10:50
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Да-а "пацан сказал - пацан сделал". И всё по-понятиям! Теперь его видимо коронуют за это.
Мир сошёл с ума!
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