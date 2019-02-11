Под Одессой зек зарезал свою дочь: Сиротами остались трое детей
В городе Овидиополь Одесской области отсидевший в тюрьме отец убил собственную взрослую дочь.
Об этом сообщает Думская.
В полиции уточнили, что погибшая - Надежда Б. 1983 года рождения, мать троих детей.
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"Трагедия произошла возле бювета на пересечении улиц Суворова и Соборной. Множественные ножевые ранения женщине нанес ее родной отец Юрий М. Он дважды судим, в том числе за убийство", - говорится в сообщении.
Скрываться убийца не стал и сдался полицейским.
"Пока он был в колонии, Надежда заявила в полицию на своего брата — из-за побоев. Того привлекли к уголовной ответственности. А отец, что называется, "на понятиях", блатной. В этой среде обращаться в полицию, доносить, недопустимо. Он ей написал, что, как освободится, убьет. Освободился и убил", — уточняет издание.
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