Под Одессой зек зарезал свою дочь: Сиротами остались трое детей

Брат избивал Надежду, она сообщила в полицию, а вышедший из тюрьмы отец за это ее зарезал, оставив трех внуков сиротами.

В городе Овидиополь Одесской области отсидевший в тюрьме отец убил собственную взрослую дочь.

Об этом сообщает Думская.

В полиции уточнили, что погибшая - Надежда Б. 1983 года рождения, мать троих детей.

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"Трагедия произошла возле бювета на пересечении улиц Суворова и Соборной. Множественные ножевые ранения женщине нанес ее родной отец Юрий М. Он дважды судим, в том числе за убийство", - говорится в сообщении.

Скрываться убийца не стал и сдался полицейским.

"Пока он был в колонии, Надежда заявила в полицию на своего брата — из-за побоев. Того привлекли к уголовной ответственности. А отец, что называется, "на понятиях", блатной. В этой среде обращаться в полицию, доносить, недопустимо. Он ей написал, что, как освободится, убьет. Освободился и убил", — уточняет издание.

Как сообщалось 10 февраля, на Херсонщине бывшая жена собиралась расчленить мужчину ради наживы.