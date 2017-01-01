Голик: ОГА и Облсовет Днепра создали и реализуют банк инфраструктурных проектов

В интервью изданию "Гордон" советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил, что ОГА совместно с Облсоветом создали банк инфраструктурных проектов.

"Мы с первого дня, когда президент Петр Порошенко назначил Валентина Резниченко главой облгосадмнистрации, начали решать первоочередные задачи, например, ремонт водоводов, потому что их до нас никто не делал. А в позапрошлом году мы собрались с депутатами и сказали им: "Слушайте, давайте перестанем страдать ерундой, давайте признаем, что мы не можем заниматься лифтами, потому что лифтами должны заниматься сами города области, а города не могут заниматься межобластными дорогами, потому что этим должна заниматься ОГА". И мы разделили свои обязанности по величине проектов", - рассказал Голик.

Так, по его словам, школы реконструирует ОГА, а если кто-то из депутатов хочет заменить окна в амбулатории, то это задача местных властей. "Потому что стоимость менеджирования проекта не должна превышать стоимость самого проекта. Не может губернатор и его команда менеджировать замену окон в амбулатории в селе. Построить новую амбулаторию? Мы это сделали уже и делаем еще. Но не окна", - объяснил Голик.

Советник губернатора рассказал, что по этой причине был создан банк проектов, который уже успешно реализуется.

"Мы разделились на несколько групп с депутатами территорий, проехались по всем территориям и задали себе простой вопрос: что будет строить администрация? В итоге администрация строит школы, детские садики, бассейны, стадионы, больницы, амбулатории, парки, дороги. Всего около двадцати направлений. Мы приезжаем на любую территорию и говорим: покажите нам, что вы хотите, чтобы было сделано в эту каденцию Областного совета. И у нас каждый депутат на своей территории точно знает, что все запланированное будет сделано". – говорит советник.

Как правило, сказал Голик, если депутат Облсовета вносит в ОГА предложение реализовать проект на территории, где он был избран, то администрация начинает общаться с громадой, анализирует предложение и в итоге поддерживает его.

"Мы изначально договорились про правила игры и у нас по каждой территории есть банк проектов", - сказал Голик.

За три с половиной года с момента назначения губернатором Резниченко Днепропетровская ОГА построила и реконструировала более 500 дорог в населенных пунктах, 100 объектов альтернативной энергетики, 62 водовода протяженностью 400 км, 44 школы (в 225 школах внедрила инклюзивное образование), 51 детский садик, 20 спортивных объектов и 40 спортивно-образовательных комплекса, 30 медицинских учреждений, купила 182 квартиры для участников АТО.