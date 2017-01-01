В Днепре женщина скупала голоса избирателей прямо в баре

У пожилых посетительниц бара собирали личные данные в обмен на деньги.

В Днепропетровской области избирателей пытаются подкупить по телефону и в барах facebook.com/PoliceDniproRegion

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В одном из баров в Соборном районе Днепра 8 февраля раздавали деньги в обмен на голос за кандидата в президенты. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

В полицию на нарушение пожаловался аноним. Опросив администратора, охранника заведения и пятерых посетителей, также посмотрев видео с камер наблюдения, полиция выяснила, что одна женщина записывала данные посетителей, после чего давала им деньги.

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Преимущественно “клиентами“ пытавшейся подкупить избирателей нарушительницы стали пожилые женщины.

Кроме того в городе Никополь 9 февраля местному жителю по телефону предлагали деньги за голосование за конкретного кандидата.

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Открыты уголовные производства по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя, участника референдума). Санкция - штраф от 1700 до 5100 грн или исправительные работы на срок до 2-х лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области голос избирателя пытались купить по телефону за 500 грн.