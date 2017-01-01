Для ВСУ модернизировали более сотни танков Т-64

ГП Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года для украинской армии.

Более сотни танков Т-64 модернизировали для ВСУ скриншот из видео

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Для Вооруженных Сил Украины модернизировали более сотни танков Т-64 образца 2017 года. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

В частности, указано, что ГП Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни Т-64 образца 2017 года. По словам главы государства, этих машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады.

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“Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенная цифровая связь, средства спутниковой навигации и новая динамическая защита - все это получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки“, - написал президент в соцсети, опубликовав видео с танками.

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Порошенко также добавил, что цель украинской оборонной отрасли - “переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО“.

Напомним, Укроборонпром назвал ТОП разработок года. Для нового украинского оружия используются современные цифровые технологии и отечественные комплектующие.