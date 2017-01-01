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В Черновцах троллейбус с пассажирами загорелся на ходу

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Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
В Черновцах на ходу загорелся троллейбус, пассажиров эвакуировали
В Черновцах на ходу загорелся троллейбус, пассажиров эвакуировали
promin.cv.ua

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Утром в Черновцах на улице Главной прямо время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Черновцах Сергей Бобчук, передает УНН.

Как отмечают в ведомстве, предварительная причина возгорания - короткое замыкание в моторном отсеке. “Около 8:00 на Центральной площади загорелся во время движения троллейбус“, - рассказал Бобчук.

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По его словам, люди из транспорта сразу же вышли. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. “Площадь возгорания небольшая. Пожар быстро ликвидировали “, - добавил он. 

Во время инцидента никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Напомним, 9 февраля в Хмельницкой области на ходу загорелся микроавтобус.

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Теги: Черновцы, троллейбус, возгорание, мотор, пассажиры
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