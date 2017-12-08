Кетчуп ТМ ТОРЧИН® теперь без крахмала

Встречайте усовершенствованный кетчуп без крахмала от ТМ Торчин®

Лидер украинского рынка холодных соусов ТМ Торчин® выпустил кетчуп по новой рецептуре, который не содержит крахмала. Благодаря этому его текстура стала пористой и воздушной, а вкус еще более насыщенным.

Как сообщает компания, выпуск обновленного кетчупа по уникальной рецептуре стал возможен благодаря закупке нового дорогостоящего оборудования в Европе, при помощи которого все ингредиенты для кетчупа соединяются и смешиваются без добавления крахмала.

Обновленный кетчуп ТМ Торчин® приготовлен из 3 разновидностей томатов, каждый из которых был собран в нужное время. Использование одного сорта улучшает консистенцию, другого - цвет, третьего - усиливает необходимый сладковатый вкус. Каждая пачка кетчупа приготовлена из 8/12/17 свежих томатов (в зависимости от веса упаковки).

Томаты перетираются таким образом, что текстура кетчупа получается воздушной и пористой. Эта томатная основа смешивается со специально подобранным блендом специй и экстрактов, привезённых из разных уголков планеты: гвоздика плывет из о. Мадагаскар и о. Коморос, мускатный орех из Индонезии, карри из Индии, а лавровый лист из Турции.

Все эти специи придают кетчупу ТМ Торчин® особенный вкус и дарят потребителям новые ощущения.