Полицейский объяснил избиение активиста в Киеве "эмоциональным состоянием"

Василия Мельникова выпустили из СИЗО, он заверяет, что не планировал "добивать" лежачего.

Полицейский вышел на свободу и рассказал, что думает о Бандере facebook.com/kivailya

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Полицейский Василий Мельников, который подозревается в избиении митингующего, вышел из СИЗО. Об этом говорится в его видеокомментарии, размещенном на странице политика Ильи Кивы в Facebook.

Полицейский признался, что знает о личности Степана Бандеры, что тот “был националистом“, но относится к нему нейтрально - ни позитивно, ни негативно.

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Поясняя избиение активиста С14 в субботу в Киеве под райотделом полиции на Подоле, активист пояснил все своим “эмоциональным состоянием“.

“Если там и наносились какие-то удары, то точно не по голове. И сказать о том, что я имел какой-то прямой умысел добить человека, нельзя“, - заверил полицейский.

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Напомним, ранее сообщалось, что был арестован полицейский, который бил активиста и кричал “Ложись, Бандера“. Позже кандидат в президенты Илья Кива внес за него залог.