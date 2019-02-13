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Полицейский объяснил избиение активиста в Киеве "эмоциональным состоянием"

Комментариев: 14
Василия Мельникова выпустили из СИЗО, он заверяет, что не планировал "добивать" лежачего.
Полицейский вышел на свободу и рассказал, что думает о Бандере
Полицейский вышел на свободу и рассказал, что думает о Бандере
facebook.com/kivailya

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Полицейский Василий Мельников, который подозревается в избиении митингующего, вышел из СИЗО. Об этом говорится в его видеокомментарии, размещенном на странице политика Ильи Кивы в Facebook.

Полицейский признался, что знает о личности Степана Бандеры, что тот “был националистом“, но относится к нему нейтрально - ни позитивно, ни негативно.

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Поясняя избиение активиста С14 в субботу в Киеве под райотделом полиции на Подоле, активист пояснил все своим “эмоциональным состоянием“.

“Если там и наносились какие-то удары, то точно не по голове. И сказать о том, что я имел какой-то прямой умысел добить человека, нельзя“, - заверил полицейский.

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Напомним, ранее сообщалось, что был арестован полицейский, который бил активиста и кричал “Ложись, Бандера“. Позже кандидат в президенты Илья Кива внес за него залог.

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Теги: Кива, полицейский, активисты, С14, избиение, Киев
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Комментариев (14)
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ВладиславII    13.02.2019, 21:06
Оценка:  +2
ВладиславII
"ранее сообщалось, что был арестован полицейский" - страна конченных деьилов у власти!
Где такое еще возможно, чтобы работника правоохранительных органов за исполнение своих прямых обязанностей садила за решетку, а потом заставляли оправдываться перед правонарушителями?!?
Деьилизм!!!
Da-Gabon    13.02.2019, 20:40
Оценка:  +3
Da-Gabon
Онижедети?
iseamaster    13.02.2019, 20:56
Оценка:  +2
iseamaster
онижекарасики...
iseamaster    13.02.2019, 20:29
Оценка:  +2
iseamaster
Нападение на полицейский участок - это преступление или нет? Не нужно бандерой забалтывать то, что случилось. Почему все участники нападения на свободе? Опять онижедети?
V7151017    13.02.2019, 20:51
Оценка:  -5
V7151017
е6анат, а где ты видел нападение? то, что они пришли узнать, что с их отобранными вещами -- нападение? или они уничтожали имущество? е6ало закрой и не пи3ди, тупой мосскальский выродок!
iseamaster    13.02.2019, 20:57
Оценка:  +3
iseamaster
Какая вонючая майдавонь выползла...Тупое рагуляче быдло...
ВосставшийИзБана    13.02.2019, 20:13
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Если у него нервы не в порядке - пусть выбирает: либо принудительное лечение, либо увольнение по профнепригодности.
FPN    13.02.2019, 20:11
Оценка:  -3
FPN
И эмоционально расстреливают не винных!!!!!!
flacon9havi    13.02.2019, 19:53
Оценка:  -4
flacon9havi
Поховаймо та вставаймо, кайдани порвімо І ворож'ю злою кров'ю волю окропімо!
ВладиславII    13.02.2019, 21:10
Оценка:  -1
ВладиславII
майдан головного мозжечка
Юрий1    13.02.2019, 19:25
Оценка:  -6
Юрий1
Интересно, а что у него вызвало такие эмоции, из за которых он так озверел? Может то, что лежащий не сможет ответить тем же?
kapablankas    13.02.2019, 19:33
Оценка:  +3
kapablankas
наверное активист пел неправильно гимн в райотделе.

судя по видео активисты читали Шевченка, рисовали картины а плохие КОПЫ напали на невинных агнцов
Хулиганка*    13.02.2019, 19:59
Оценка:  0
Хулиганка*
Нормальный человек после майдана звереет от одного слова "активист"...Скорее бы власть поменялась, надоел уже этот беспредел активистов
ВосставшийИзБана    13.02.2019, 20:12
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А зачем "активиста" взяли в полицаи? Или в полицаи только пассивных набирали?
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