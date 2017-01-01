Дело Гандзюк: СБУ ответила на обвинения Мангера
Позже спикер СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что обвинение Мангера "вызывает даже не удивление, а возмущение".
"В связи с большой заинтересованностью заявлением председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - заявила она.
В СБУ не исключают, что целью обвинения "была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, который против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.
Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.
4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.
31 января Владислав Мангер принял решение выйти из партии Батькивщина на время расследования дела.
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