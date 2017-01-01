Дело Гандзюк: СБУ ответила на обвинения Мангера

"Это полный абсурд", - заявили в пресс-центре.

Позже спикер СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что обвинение Мангера "вызывает даже не удивление, а возмущение".

"В связи с большой заинтересованностью заявлением председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - заявила она.

В СБУ не исключают, что целью обвинения "была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, который против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".