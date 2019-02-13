Раненых моряков не выдадут другой стране, но ищут им больницу в Москве

Правозащитник надеется, что в ближайшее время военнопленные украинцы получаю надлежащую помощь.

Раненых моряков могут все же начать лечить в нормальной больнице EPA/UPG

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ФСБ не удовлетворило ходатайство защиты раненых военнопленных моряков об их выдаче в Украину или нейтральную страну для обследования и лечения. Об этом сообщил правозащитник Сергей Бадамшин в Facebook.

Защита просила перевести Василия Сороку, Андрея Артеменко и Андрея Эйдера в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, подчеркнул он.

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“С другой стороны, наше требование не оставлено без внимания и, со слов следователей, в настоящее время решается вопрос об обследовании раненых в гражданских медучреждениях Москвы“, - пишет Бадавшин.

“Надеюсь, что в ближайшее время раненые получат соответствующую и надлежащую медицинскую помощь“, - подчеркнул он.

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Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова также сообщила, что моряков могут перевести в больницу Москвы на обследование и лечение.