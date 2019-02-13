Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАБУ завершило расследование хищения $8 млн в Укркосмосе

Комментариев: 1
Детективы предоставят для ознакомления материалы следствия главным подозреваемым - экс-директору и его советнику.
Расследование по делу кражи кредита в Укркосмосе окончено
Расследование по делу кражи кредита в Укркосмосе окончено

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования о присвоении восьми миллионов долларов канадского кредита чиновниками Государственного космического агентства. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которого должен был стать первый украинский геостационарный спутник Лыбидь", - говорится в сообщении.

Детективам НАБУ поручено открыть материалы следствия для ознакомления подозреваемым - бывшему генеральному директору ГП Укркосмос, его внештатному советнику, а также их адвокатам.

Бывший директор Госкосмоса подозревается в злоупотреблении служебным положением в пользу офшорной компании, собственником которой был его внештатный советник, который, в свою очередь, также подозревается в растрате обеспеченных правительственными гарантиями средств в сумме 8 245 000 долларов и их дальнейшей легализации (отмывании).

В отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению данных преступлений иностранных представителей программы финансирования.

Напомним, в конце января сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Укркосмоса  в хищении восьми миллионов долларов.

Как сообщалось, в результате хищения был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника Лыбидь как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: космос, расследование, хищение, НАБУ, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
fkrfyfan    13.02.2019, 19:22
Оценка:  0
fkrfyfan
А когда мы прочитаем хоть раз, что кто-то реально сел?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь