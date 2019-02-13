НАБУ завершило расследование хищения $8 млн в Укркосмосе

Детективы предоставят для ознакомления материалы следствия главным подозреваемым - экс-директору и его советнику.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования о присвоении восьми миллионов долларов канадского кредита чиновниками Государственного космического агентства. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которого должен был стать первый украинский геостационарный спутник Лыбидь", - говорится в сообщении.

Детективам НАБУ поручено открыть материалы следствия для ознакомления подозреваемым - бывшему генеральному директору ГП Укркосмос, его внештатному советнику, а также их адвокатам.

Бывший директор Госкосмоса подозревается в злоупотреблении служебным положением в пользу офшорной компании, собственником которой был его внештатный советник, который, в свою очередь, также подозревается в растрате обеспеченных правительственными гарантиями средств в сумме 8 245 000 долларов и их дальнейшей легализации (отмывании).

В отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению данных преступлений иностранных представителей программы финансирования.

Напомним, в конце января сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Укркосмоса в хищении восьми миллионов долларов.

Как сообщалось, в результате хищения был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника Лыбидь как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

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