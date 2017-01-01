Чиновник пытался сохранить должность за $74,5 тысячи – ГБР

Двое задержанных пообещали договориться с должностными лицами Минагрополитики об оставлении в должности руководителя одного из госпредприятий.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух человек, которые обещали за 74,5 тысяч долларов повлиять на кадровое решение руководства Министерства аграрной политики. Об этом сообщается на сайте ГБР в среду, 13 февраля.

Мужчин задержали непосредственно при получении суммы в 9 тысяч долларов. Это была последняя часть взятки размером в 74,5 тысяч долларов. Деньги передавались частями.

"Факт вымогательства и получения всей суммы задокументирован ГБР и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ", – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что задержанные пообещали договориться с должностными лицами Минагрополитики об оставлении в должности руководителя одного из подчиненных ведомству государственных предприятий.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст.369-2 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее следователи ГБР задержали во Львове инспектора патрульной полиции при получении 1200 долларов взятки. Он обещал мужчине вернуть водительское удостоверение, изъятое у него за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Также в Генпрокуратуре заявили о "взяточном" рекорде – за прошлую неделю задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды.

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