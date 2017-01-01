Чиновник пытался сохранить должность за $74,5 тысячи – ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух человек, которые обещали за 74,5 тысяч долларов повлиять на кадровое решение руководства Министерства аграрной политики. Об этом сообщается на сайте ГБР в среду, 13 февраля.
Мужчин задержали непосредственно при получении суммы в 9 тысяч долларов. Это была последняя часть взятки размером в 74,5 тысяч долларов. Деньги передавались частями.
"Факт вымогательства и получения всей суммы задокументирован ГБР и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что задержанные пообещали договориться с должностными лицами Минагрополитики об оставлении в должности руководителя одного из подчиненных ведомству государственных предприятий.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст.369-2 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Ранее следователи ГБР задержали во Львове инспектора патрульной полиции при получении 1200 долларов взятки. Он обещал мужчине вернуть водительское удостоверение, изъятое у него за управление машиной в нетрезвом состоянии.
Также в Генпрокуратуре заявили о "взяточном" рекорде – за прошлую неделю задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды.
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