Рекорд. СБУ изъяла более шести тонн янтаря

Во время обысков в цеху Одесской области правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

Сотрудники Службы безопасности блокировали в Одесской области деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, изъяв свыше 6,5 тонн драгоценных камней, незаконно добытых на территории Житомирской и Ровенской областей, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины.

"В специальном комплексе делец оборудовал складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, которые проживают на территории Украины", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар из "солнечного камня" делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

В рамках начатого уголовного производства во время санкционированных обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях 13 февраля обнаружили оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "черную бухгалтерию" и крупную сумму наличных. Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

Стоимость изъятого "солнечного камня" и изделий из него будет определена после проведения надлежащих экспертиз. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, пограничники Одесского отряда помешали гражданину Турции незаконно переправить через границу изделия из янтаря. В тайниках под обшивкой грузовика нашли почти 700 единиц бус и браслетов.

Ранее сотрудники Государственной налоговой администрации Польши изъяли рекордную партию контрабандного янтаря общим весом 275 килограмм, которую перевозил украинец.

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