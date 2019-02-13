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В Тернопольской области обвалился мост

Комментариев: 6
Мост через реку Серет соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он был в аварийном состоянии.
Обвалившийся мост через реку Серет
Обвалившийся мост через реку Серет
Нацполиция Украины

В селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщает управление Нацполиии в Тернопольской области в среду, 13 февраля.

"Сегодня около 15:00 в селе Лысовцы обрушился мост. По словам начальника Залещицкого отделения полиции Вадима Мижнова, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он находился в аварийном состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обвала на проезжей части транспорта не было, поэтому никто не пострадал. Правоохранители перекрыли данный участок дороги.

Напомним, в Житомирской области возле города Радомышль разрушился временный мост из-за значительного повышения уровня воды в реке Тетерев. Движение через реку обеспечивает основной мост, который ранее был отремонтирован.

Также сообщалось, что грузовикам запретили движение по плотине ДнепроГЭСа из-за разрушения дорожного покрытия.

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Теги: транспорт, мост, река, полиция, дорога, обвал, разрушения, разрушение, Тернопольская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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BabaYul    13.02.2019, 20:42
Оценка:  +2
BabaYul
Тю. Та по новым "цэевропейским" стандартам ещё нормальный мост. Ещё послужит.
fkrfyfan    13.02.2019, 20:14
Оценка:  0
fkrfyfan
А где этот придурок с поховаемо и встанемо?
толян04    13.02.2019, 20:12
Оценка:  +2
толян04
странно,оберег из жовтоблакитных перил непомог.
bertal    13.02.2019, 19:38
Оценка:  +3
bertal
95% мостов построили в СССР, странно что многие сих пор стоят без ремонтов.
Nesdeshniy    13.02.2019, 19:25
Оценка:  +3
Nesdeshniy
Ледоход не иначе, его смыло.....
ANDREICH    13.02.2019, 19:24
Оценка:  +1
ANDREICH
покращення зруйнували мист його иснування Вже По Старому
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