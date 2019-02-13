В Тернопольской области обвалился мост

Мост через реку Серет соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он был в аварийном состоянии.

В селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщает управление Нацполиии в Тернопольской области в среду, 13 февраля.

"Сегодня около 15:00 в селе Лысовцы обрушился мост. По словам начальника Залещицкого отделения полиции Вадима Мижнова, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он находился в аварийном состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обвала на проезжей части транспорта не было, поэтому никто не пострадал. Правоохранители перекрыли данный участок дороги.

Напомним, в Житомирской области возле города Радомышль разрушился временный мост из-за значительного повышения уровня воды в реке Тетерев. Движение через реку обеспечивает основной мост, который ранее был отремонтирован.

Также сообщалось, что грузовикам запретили движение по плотине ДнепроГЭСа из-за разрушения дорожного покрытия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet