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На Азов отправят дополнительные десантные катера

Комментариев: 13
Охрану Азовского моря в текущем году подкрепят одним артиллерийским и двумя десантными катерами Кентавр.
Штурмовой катер Кентавр
Штурмовой катер Кентавр
srdsc.com

К шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров Кентавр. Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко на брифинге по итогам реформирования ВСУ, передает Укринформ.

"Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа Лань, оснащенного ракетным комплексом Нептун. США передали в ВМС ВС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - сообщил Демьяненко.

Рассказывая о реформах в армии, он отметил, что на данное время сформированы Морское командование, Командование морской пехоты, меняется организационная структура боевых частей и частей обеспечения. Так, управления бригад надводных кораблей переформированы в дивизионы надводных кораблей, а дивизионы кораблей охраны и обеспечения - в дивизионы кораблей охраны рейда. Кроме того, по словам спикера, сформирован дивизион и звено судов обеспечения, которые будут выполнять исключительно задачи по обеспечению функционирования корабельного состава.

Информируя о состоянии поставок в войска вооружения и военной техники, представитель Генштаба сообщил, что на сегодняшний день на вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники (ВВТ), поставлено в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тысяч единиц боеприпасов.

"В качестве технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2 500 приборов ночного видения", - сказал Демьяненко.

Кроме того, руководитель управления оборонного планирования сообщил, что на отечественных предприятиях ОПК осваивается производство 152-мм боеприпасов, 60-120 мм мин, 30 мм зарядов для автоматических орудий и 30-40 мм зарядов для гранатометов.

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Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина усиливает оборонительные возможности на море.

 

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Теги: армия и вооружение, Минобороны, Азовское море, ВМС Украины, десант, катера [-, катер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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ВладиславII    13.02.2019, 21:18
Оценка:  0
ВладиславII
"В качестве технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2 500 приборов ночного видения" - американцы уже не знают, куда свой устаревший списанный со складов мусор девать, в Украину скидывают?
ВладиславII    13.02.2019, 21:15
Оценка:  +1
ВладиславII
Оставьте диьилы 3Радные хоть какие-то лодки и катера в Укране, хватит их РФ отдавать!
Da-Gabon    13.02.2019, 21:02
Оценка:  +3
Da-Gabon
Отличные корабли! Можно на лафете за запорожцем в любую точку мирового океана доставить. Только недалеко от берега.
kapablankas    13.02.2019, 19:56
Оценка:  +2
kapablankas
ловить бычка ???
flacon9havi    13.02.2019, 19:51
Оценка:  -3
flacon9havi
Поховаймо та вставаймо, кайдани порвімо І ворож'ю злою кров'ю волю окропімо!
ВладиславII    13.02.2019, 21:18
Оценка:  -2
ВладиславII
...укропимо.
Глод    13.02.2019, 19:39
Оценка:  -1
Глод
Главное, через Керченский пролив их не ведите. Сразу спускайте на воду в Мариуполе или в Бердянске.
whitewo    13.02.2019, 22:07
Оценка:  -1
whitewo
На основании чего? Есть договор, в котором четко указано:
Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства
Nesdeshniy    13.02.2019, 19:27
Оценка:  0
Nesdeshniy
Неплохая попытка из этих лодок сделать подводные човны и дайверам будет на что посмотреть....
WTF2wtf    13.02.2019, 20:44
Оценка:  -5
WTF2wtf
Россияне собираются расстреливать эти катера?
drozdikus    13.02.2019, 20:59
Оценка:  +3
drozdikus
смени пластинку клоун...) не нравится ситуация) двери военкомата открыты) проходил не давно) желающих мало... при мне заставляли проходить мед.комиссию чела которому за 50! карл)
fkrfyfan    13.02.2019, 19:25
Оценка:  +3
fkrfyfan
А петя всё своими катерками картонными торгует
WTF2wtf    13.02.2019, 20:44
Оценка:  -3
WTF2wtf
Уже Тигипко
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