Уже приплели СБУ. Что происходит в деле Гандзюк?

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.

Убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк обрастает новыми версиями и предположениями.

Подозрение в организации убийства предъявлено председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Но рассмотреть взятие его под стражу уже несколько дней никак не может Шевченковский райсуд Киева.

Адвокат Гандзюк говорит, что Мангер может сбежать. Сам политик называет себя невиновным, а все дело – политической провокацией против одного из кандидатов в президенты.

Вместо распутывания клубка резонансного убийства, этот самый клубок только запутывается.

Заявление Мангера

Мангер заявляет, что "не был знаком с Гандзюк и не имел с ней конфликтов".

"Мне известно, что Екатерина действительно сотрудничала со Службой безопасности и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко", – сказал Мангер.

Он утверждает, что Доценко создал на территории области несколько уголовных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством и имел конфликт с полицией.

"Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гнадзюк с целью дискредитации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях", – заявил Мангер.

Даниил Доценко возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 14 февраля по 22 августа 2017 года. Сейчас работает начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская назвала "реальной опасностью" возможность побега Мангера, если ему не будет выбрана мера пресечения в виде ареста.

"Это реальная опасность. То, что он может сбежать - да, это будет как раз признаком непрофессионализма и недостаточной мотивированности следственной группы и правоохранительных органов, которые должны обеспечить, чтобы этого не произошло", - заявила она.

Реакция СБУ

В ответ в Службе безопасности Украины обвинили Мангера в клевете.

"Из-за большого интереса к заявлениям Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Она является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - подчеркнула пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать то большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", - добавила Гитлянская.

Политические мотивы

Мангер – уже бывший член партии Батьківщина. Из партии его исключили после обвинений в организации убийства Гандзюк.

Мангер утверждает, что Доценко, якобы в личной беседе с ним "неоднократно сообщал о своей личной ненависти к партии Батькивщина и Юлии Владимировне Тимошенко".

Председатель Херсонского облсовета отметил, что считает выдвинутое подозрение в организации убийства активистки "политическим заказом" и сообщил, что боится за свою жизнь.

"Живым я следствию сегодня не нужен. Мое физическое уничтожение позволит сегодня закрыть это дело и найти.. назвать.. придумать виновного. Официально заявляю, что не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, и если со мной что-то случится, прошу рассматривать как убийство", – сказал Мангер.

Батьківщина также заступилась за бывшего однопартийца.

Юлия Тимошенко заявила, что Генеральная прокуратура Украины пытается отвести подозрение от партии БПП в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

“Очевидно, что это политическая провокация. Очевидно, что это грязная борьба за власть. Очевидно, что делается все, чтобы вывести БПП из-под удара и приплести к этому жуткому убийству Батьківщину… Генеральная прокуратура должна публично объявить о роли членов команды БПП - Гордеева, Рищука, Паламарчука в деле Гандзюк”, - подчеркнули в партии Тимошенко.

А где остальные?

Собственно, Генпрокурор Юрий Луценко уже заявлял, что глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев к убийству не причастен.

Однако, не все в это верят. Например, нардеп Мустафа Найем считает отсутствие Гордеева в списке подозреваемых странным.

“Вопреки противостоянию Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, на местном уровне функционеры БПП и Батькивщины действуют сообща и в особых конфликтах не состоят. У них общий бизнес, общие интересы, совместно используемые медиа и общественные организации. Более того, Андрей Гордеев и Владислав Мангер неоднократно публично друг друга защищали, в том числе, в контексте вырубки лесов. Доказательства можно найти в открытом доступе”, - отмечает нардеп.

Вырубка леса, которой, если верить следствию, занимался Мангер, и которой противостояла Гандзюк, это один из самых больших источников коррупции в Херсонской области. По словам Найема, только в течение 2017-2018 годов по таким фактам было зарегистрировано 603 уголовных производства, из которых до суда дошли только 19 дел.

“Исходя из этого, возникает логичный вопрос: а где все это время был глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев? Как так получилось, что в течение нескольких лет председатель ОГА не знал о совместных незаконных действиях своего прямого подчиненного и председателя областного совета?”, - удивляется нардеп.

Без ответа на этот вопрос и расследования таких коррупционных схем, дело Екатерины Гандзюк, по мнению Найема, будет выглядеть как политический инструмент в предвыборной гонке.