Длинные очереди. ОБСЕ показало видео с Донбасса

Наблюдатели показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликовали видео, как тысячи людей пересекают линию соприкосновения через мост в Станице Луганской, сталкиваясь с неблагоприятными погодными условиями и слабой инфраструктурой, а также подвергаясь опасности из-за наличия мин. Видео опубликовано на YouTube-канале СММ ОБСЕ.

Мост в Станице Луганской - это единственный контрольный пункт въезда-выезда из Луганской области и он открыт только для пешеходов.

Накануне стало известно, что в селе Кременец на временно оккупированной территории Донецкой области на блокпосту в ожидании перехода скончался пожилой мужчина.

Журналист показал фото очередей на КПВВ Донбасса

А на прошлой неделе на Донбассе в пунктах пропуска за день было зафиксировано два случая смерти гражданских лиц. Одним из иумерших оказался 75-летний профессор медуниверситета Юрий Крюк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet