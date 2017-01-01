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ЧП в Крыму: лопнул бассейн с дельфинами

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В Алуштинском дельфинарии произошла разгерметизация бассейна. Дельфинов волной вынесло на улицу.
Авария в дельфинарии Алушты
Авария в дельфинарии Алушты
kr24.com.ua

В дельфинарии Алушты произошла разгерметизация бассейна с морскими обитателями. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, сообщает Страна24.

Спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой.

"Там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн. Люди не пострадали", - сообщила она.

Приехавшие на вызов полицейские следов "внешнего повреждения не обнаружили". Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.

 
Напомним, в Одессе зоозащитники пикетировали дельфинарий. Активисты требовали от властей полного запрета дельфинариев в Украине на законодательном уровне.
 
 

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Теги: Крым, дельфины, авария, Алушта, дельфинарий, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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