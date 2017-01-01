ЧП в Крыму: лопнул бассейн с дельфинами
В дельфинарии Алушты произошла разгерметизация бассейна с морскими обитателями. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, сообщает Страна24.
Спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой.
"Там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн. Люди не пострадали", - сообщила она.
Приехавшие на вызов полицейские следов "внешнего повреждения не обнаружили". Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.
Cмотрите фотогалерею: ЧП в Крыму: лопнул бассейн с дельфинами
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