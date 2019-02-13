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В 2018 году Украина одолжила 286 млрд

Комментариев: 2
Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.
В Минфине назвали сумму госзайма
В Минфине назвали сумму госзайма
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В течение 2018 года Министерство финансов Украины путем государственного заимствования привлекло более 286 миллиардов в гривневом эквиваленте для финансирования бюджетного дефицита, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

В Минфине также напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, 2 миллиарда долларов – долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.

Минфин назвал "беспрецедентной" сумму погашения госдолга в 2019

Напомним, в конце января Минфин разместил облигаций на рекордную сумму.

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Теги: Минфин, госдолг, займ, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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barabooom    13.02.2019, 22:04
Оценка:  0
barabooom
Зин, кто отдавать будет???
drozdikus    13.02.2019, 21:37
Оценка:  0
drozdikus
кто брал ? тот пускай отдает) читаем пример исландии)) и ни че , живут по сей день)
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