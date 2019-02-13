В 2018 году Украина одолжила 286 млрд

Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

В течение 2018 года Министерство финансов Украины путем государственного заимствования привлекло более 286 миллиардов в гривневом эквиваленте для финансирования бюджетного дефицита, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

В Минфине также напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, 2 миллиарда долларов – долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.

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Напомним, в конце января Минфин разместил облигаций на рекордную сумму.

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