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В Киевской области чиновника обвиняют в хищении миллионов для переселенцев

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Деньги, выделенные на переселенцев были потрачены на частное жилье. Однако, семь миллионов удалось вернуть.
НАБУ уличили чиновника в крупной растрате
НАБУ уличили чиновника в крупной растрате
пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении чиновника Киевской ОГА, которого обвиняют в том, что он направил средства, выделенные Евросоюзом для переселенцев, на модернизацию частной недвижимости. Об этом в среду, 13 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении начальника службы по делам детей и семьи уже передано в суд.

В ходе досудебного расследования детективы инициировали инвентаризацию активов Службы по делам детей и семьи, и смогли возместить более семи млн гривен путем возврата имущества в коммунальную и государственную собственность.

19 декабря 2018 подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

НАБУ назвало сумму убытков от хищений в госкомпаниях

Ранее также сообщалось об окончании расследования хищения $8 млн в Укркосмосе.

 

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Теги: Киевская область, расследование, хищение, переселенцы, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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