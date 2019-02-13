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Кабмин вернул Супрун на работу

Комментариев: 6
Правительство разрешило исполняющей обязанности министра здравоохранения и дальше выполнять свои функции, кроме те, которые требуют исключительных полномочий.
Ульяну Супрун вернули на работу
Ульяну Супрун вернули на работу
sud.ua

Кабинет Министров в среду, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, что позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Министерства была заблокирована решением Окружного административного суда города Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы ОХМАТДЕТ, закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Напомним, 5 февраля окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения.

 

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Теги: суд, Минздрав, Кабмин Украины, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    13.02.2019, 22:27
Оценка:  -1
fkrfyfan
Потому что все айболиты на украине обязаны проголосовать за пороха. а она должна это обеспечить
Nesdeshniy    13.02.2019, 22:22
Оценка:  -1
Nesdeshniy
Это радует, чем дольше она рулит - тем меньше кастрюль..)
fkrfyfan    13.02.2019, 22:24
Оценка:  -1
fkrfyfan
100%
fkrfyfan    13.02.2019, 22:19
Оценка:  0
fkrfyfan
За что скакали то и получайте майданутые
drozdikus    13.02.2019, 22:01
Оценка:  +2
drozdikus
эта с.куа добьет медицину)
drozdikus    13.02.2019, 22:07
Оценка:  +1
drozdikus
б.ляди майданутые) эта с.ука убьет медицину) второй му.дак прокуратуру) третий суд)авакян мвд что бы вы сдохли мрази)
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