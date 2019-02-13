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Настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП не пустили в Украину

Комментариев: 7
Пограничники изъяли у архиерея украинский паспорт, который числится как утерянный. Священнослужитель заявил о политическом давлении.
У епископа УПЦ МП Гедеона забрали украинский паспорт
У епископа УПЦ МП Гедеона забрали украинский паспорт
spzh.news

Епископа УПЦ МП Гедеона в аэропорту Борисполь в среду, 13 февраля, не пропустили в Украину по возвращению из-за границы, сообщает Интерфакс-Украина.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил агентству факт непропуска епископа Гедеона в Украину.

Говоря о причинах такого решения, Слободян отметил: "У него гражданство нескольких стран. Пограничники изъяли украинский паспорт".

При этом он уточнил, что далее с этим гражданином общаются другие правоохранительные органы.

Сам епископ Гедеон опубликовал на своей странице в Facebook фотокопию протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом Франкфурт - Киев.

Епископ также опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением.

По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.

Ранее журналисты выяснили, что настоятель Десятинного монастыря Юрий Харон, который построил свою церковь в Киеве на земле Национального музея истории, является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.

А нардер Игорь Луценко заявлял, что епископ Гедеон является гражданином России.

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Теги: паспорт, гражданство, УПЦ МП, Борисполь, Десятинная церковь, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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МішкаНаПівдні*    13.02.2019, 23:22
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Настоятеля Десятинного монастыря, который сообщил Конгрессу США о гонениях на каноническую Церковь и притеснениях верующих в Украине, вот настоящая причина задержала в киевском аэропорту владыки Гедеона.
МішкаНаПівдні*    13.02.2019, 23:20
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Тот факт, что по якобы «утерянному» документу владыка Гедеон вылетел из Украины, и по нему же прошел пограничный контроль в США, у сотрудников правоохранительных органов не вызвал ни тени смущения.
fkrfyfan    13.02.2019, 23:10
Оценка:  -1
fkrfyfan
Надо бы всех попов УПЦ КП и ПЦУ стамбульского патриархата запретить въезд в Россию
Vesna_Krasna2    13.02.2019, 22:49
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
С батюшками воюем, как это "умно". Зато иеговы саентологи мормоны и прочее чувствуют себя здесь как дома.
ВосставшийИзБана    13.02.2019, 22:53
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А кто из них незаконно захватывает заповедные земли в центре Киева? Пусть радуется, что его не пустили. Тюрьма по нем плачет.
Vesna_Krasna2    13.02.2019, 22:58
Оценка:  -3
Vesna_Krasna2
А кто захватывает церкви незаконно, не сцукуны случайно?
ВосставшийИзБана    13.02.2019, 23:00
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Данный конкретный так называемый десятинный монастырь незаконно захвалил заповедную землю на территории исторического музея. Так что обрат свою желчь этому своему батюшке.
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