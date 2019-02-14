В Днепре произошла стрельба: двое пострадавших

Двух пострадавших госпитализировали. Стрелявшего мужчину задержали.

В Днепре на улице Дачной в среду, 13 февраля, произошла стрельба, в результате которой двух мужчин-иностранцев с ранениями увезла с места скорая помощь. Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел около 21:20.

По словам свидетелей, двое пострадавших мужчин ранее вечером ограбили дом на улице Эстафетной. Из дома якобы вынесли телевизор и шубу. Хозяйка дома позвонила своему сыну и тот приехал с товарищами.

Молодые люди заметили неподалеку Skoda, в которой были трое подозрительных людей. Парни проследили за автомобилем предположительных воров до улицы Дачной. После этого между компаниями произошел конфликт. Во время ссоры в иностранцев выстрелили из травматического оружия.

Местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию. Пострадавших госпитализировали. Стрелявшего мужчину задержали. Он объяснил, что применил оружие для того, чтобы остановить автомобиль воров, при себе у него также было разрешение.

Ранее в городе Бровары неизвестный совершил нападение на 60-летнюю женщину. Пенсионерку нашли с огнестрельным ранением головы.

Также сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, стрелявшего в посетителя развлекательного заведения.

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