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Сутки в ООС: десять обстрелов, один раненый

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Сепаратисты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения
facebook.com/theministryofdefence.ua

Сепаратисты за минувшие сутки, 13 февраля, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один боец Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты семь раз обстреляли позиции ООС: дважды - из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел - с применением станковой противотанкового гранатомета - в районе Водяного; из минометов калибра 120 мм - вблизи Лебединского; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник трижды обстрелял украинских военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - позиции ООС вблизи Новолуганского; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе Травневого.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.

Как сообщалось 13 февраля, Кабмин утвердил гособоронзаказ на 2019 год.

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Теги: Донбасс, военные, обстрел, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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