Сутки в ООС: десять обстрелов, один раненый

Сепаратисты трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Сепаратисты за минувшие сутки, 13 февраля, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один боец Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты семь раз обстреляли позиции ООС: дважды - из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел - с применением станковой противотанкового гранатомета - в районе Водяного; из минометов калибра 120 мм - вблизи Лебединского; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник трижды обстрелял украинских военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - позиции ООС вблизи Новолуганского; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе Травневого.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.

Как сообщалось 13 февраля, Кабмин утвердил гособоронзаказ на 2019 год.