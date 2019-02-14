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В Ровно задержали криминального авторитета "Федора"

Комментариев: 4
"Федор" был главой банды рэкетиров.
Главарь банды задержан на вымогательстве $100 тыс
Главарь банды задержан на вымогательстве $100 тыс
Facebook/Vyacheslav.Abroskin

В  Ровно 13 февраля полиция задержала главаря преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Посредника и руководителя банды задержали на вымогательстве 100 тысяч долларов.

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По словам полицейскии, злоумышленники занимались вымогательством денег у людей, в частности, у предпринимателей. Преступники избивали своих жертв, поджигали их имущество, запугивали и применяли другие методы “влияния“.

Аброськин рассказал, что одним из пострадавших от членов банды “Федора“ стал гражданин Италии, который в 2008 году вложил деньги в ресторанный бизнес на территории Украины. Его заведение и кафе несколько раз поджигали, а его самого избивали.

Как сообщалось 28 января, в Мариуполе правоохранители задержали криминального авторитета из Грузии во время празднования его дня рождения в одном из ресторанов города. 

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Теги: криминальный "авторитет", банда, Ровно
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Комментариев (4)
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deadwest    14.02.2019, 10:14
Оценка:  0
deadwest
Я немного нервничал, когда приземлился в России. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату.
deadwest    14.02.2019, 10:14
Оценка:  0
deadwest
Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста.
deadwest    14.02.2019, 10:14
Оценка:  0
deadwest
Мохаммед Али
Перегар    14.02.2019, 09:41
Оценка:  +1
Перегар
Группировка действует с 2011 года. А чего только сейчас приняли. До этого исправно делились?
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