В Ровно задержали криминального авторитета "Федора"

"Федор" был главой банды рэкетиров.

В Ровно 13 февраля полиция задержала главаря преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Посредника и руководителя банды задержали на вымогательстве 100 тысяч долларов.

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По словам полицейскии, злоумышленники занимались вымогательством денег у людей, в частности, у предпринимателей. Преступники избивали своих жертв, поджигали их имущество, запугивали и применяли другие методы “влияния“.

Аброськин рассказал, что одним из пострадавших от членов банды “Федора“ стал гражданин Италии, который в 2008 году вложил деньги в ресторанный бизнес на территории Украины. Его заведение и кафе несколько раз поджигали, а его самого избивали.

Как сообщалось 28 января, в Мариуполе правоохранители задержали криминального авторитета из Грузии во время празднования его дня рождения в одном из ресторанов города.