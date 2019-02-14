В Крыму ФСБ задержаны еще трое крымских татар

Крымских татар преследуют по делу Хизб ут-Тахрир.

Силовики в Октябрьском провели обыски в домах у крымских татар facebook.com/crimeansolidarity

В оккупированном Россией Крыму утром 14 февраля прошли обыски в домах нескольких крымских татар в поселке Октябрьское, троих крымчан силовики увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе.

Об этом сообщает правозащитная организация Крымская солидарность на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, задержаны Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов, их подозревают в причастности к деятельности Хизб ут-Тахрир.

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Отец Эмирумеинова Решат – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова с плакатом: “Путин, наши дети не террористы и не экстремисты“. Позже стал посещать встречи Крымской солидарности, “в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму“.

Правозащитники отмечают, что “против всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации Хизб ут-Тахри“.

Как сообщалось в декабре 2018, Киев выразил протест из-за ареста крымского адвоката Курбединова.