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В Крыму ФСБ задержаны еще трое крымских татар

Комментариев: 3
Крымских татар преследуют по делу Хизб ут-Тахрир.
Силовики в Октябрьском провели обыски в домах у крымских татар
Силовики в Октябрьском провели обыски в домах у крымских татар
facebook.com/crimeansolidarity

В оккупированном Россией Крыму утром 14 февраля прошли обыски в домах нескольких крымских татар в поселке Октябрьское, троих крымчан силовики увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе. 

Об этом сообщает правозащитная организация Крымская солидарность на своей странице в Фейсбуке.

Согласно сообщению, задержаны Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов, их подозревают в причастности к деятельности Хизб ут-Тахрир.

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Отец Эмирумеинова Решат – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова с плакатом: “Путин, наши дети не террористы и не экстремисты“. Позже стал посещать встречи Крымской солидарности, “в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму“.

Правозащитники отмечают, что “против всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации Хизб ут-Тахри“.

Как сообщалось в декабре 2018, Киев выразил протест из-за ареста крымского адвоката Курбединова.

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Теги: обыски, Крым, крымские татары, ФСБ
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Комментариев (4)
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Ехидный    14.02.2019, 10:29
Оценка:  +1
Ехидный
Хизб ут-Тахрир - такая же страшилка для ватного лохтората, как и Правый сектор. У страха глаза велики!
fkrfyfan    14.02.2019, 10:24
Оценка:  -3
fkrfyfan
Теперь поросячья власть всех арестованных татар сразу будет автоматически причислять к политзаключенным. А как насчет Савченко, Петюня?
deadwest    14.02.2019, 09:58
Оценка:  0
deadwest
Нацики украинские, вас тоже самое ждёт)))
deadwest    14.02.2019, 09:59
Оценка:  0
deadwest
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