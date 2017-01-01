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Евросоюз имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных

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Также обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и предоставления им немедленной медицинской помощи.
Дипломаты уверены, что наши моряки имеют право на защиту по нормам международного права
Дипломаты уверены, что наши моряки имеют право на защиту по нормам международного права
facebook.com/denisovaombudsman

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Вчера Людмила Денисова имела разговор с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ, во время которой европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных. 

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

“Имела возможность пообщаться с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ. Во время разговора европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных“, - написала Денисова.

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Она добавила, что европейские дипломаты уверены, что наши моряки имеют право на защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также, ожидают от РФ предоставление надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников.

“Основным требованием к РФ остается немедленное и безусловное освобождение 24 захваченных военнопленных моряков, что предусмотрено Третьей Женевской Конвенции“, - добавила Денисова.

Также обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и предоставления им немедленной медицинской помощи. Люк Девин сообщил, что недавно его представители встретились с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в совершении государственной измены.

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“Украинская сторона готова обеспечить эти условия только по возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенного Павла Гриба, который находится в сверхкритическом состоянии“, - написала омбудсмен.

Европейский Союз также не изменил позицию относительно свободного прохода всех судов через Керченский пролив.

Напомним, ФСБ не удовлетворило ходатайство защиты раненых военнопленных моряков об их выдаче в Украину или нейтральную страну для обследования и лечения.

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Теги: ЕС, омбудсмен, военнопленные, Людмила Денисова, пленные, Евросоюз
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