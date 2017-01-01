Евросоюз имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных

Также обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и предоставления им немедленной медицинской помощи.

Дипломаты уверены, что наши моряки имеют право на защиту по нормам международного права facebook.com/denisovaombudsman

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Вчера Людмила Денисова имела разговор с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ, во время которой европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

“Имела возможность пообщаться с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ. Во время разговора европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных“, - написала Денисова.

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Она добавила, что европейские дипломаты уверены, что наши моряки имеют право на защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также, ожидают от РФ предоставление надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников.

“Основным требованием к РФ остается немедленное и безусловное освобождение 24 захваченных военнопленных моряков, что предусмотрено Третьей Женевской Конвенции“, - добавила Денисова.

Также обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и предоставления им немедленной медицинской помощи. Люк Девин сообщил, что недавно его представители встретились с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в совершении государственной измены.

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“Украинская сторона готова обеспечить эти условия только по возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенного Павла Гриба, который находится в сверхкритическом состоянии“, - написала омбудсмен.

Европейский Союз также не изменил позицию относительно свободного прохода всех судов через Керченский пролив.

Напомним, ФСБ не удовлетворило ходатайство защиты раненых военнопленных моряков об их выдаче в Украину или нейтральную страну для обследования и лечения.