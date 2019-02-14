Настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП выдворили из Украины
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Правоохранители выдворили из Украины задержанного накануне викария Киевской митрополии Украинской православной церкви (московского патриархата) епископа Гедеона (Юрия Харона).
Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на странице священника в Facebook.
В частности, указано, что настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП в Киеве Гедеона выслали в США.
Как известно, вчера он был задержан в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля. Епископ Гедеон прибыл рейсом Франкфурт - Киев. При этом пограничники изъяли у архиерея украинский паспорт, который числится как утерянный.
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В свою очередь епископ опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением.
Ранее нардер Игорь Луценко заявлял, что епископ Гедеон является гражданином России.
скоро одни кастрюли в стране останутся...