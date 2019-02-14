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Настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП выдворили из Украины

Комментариев: 5
Задержанного накануне викария Киевской митрополии УПЦ московского патриархата епископа Гедеона (Юрия Харона) выслали в США.
Епископа Гедеона выслали в США
Епископа Гедеона выслали в США
facebook.com/gedeon.haron.75

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Правоохранители выдворили из Украины задержанного накануне викария Киевской митрополии Украинской православной церкви (московского патриархата) епископа Гедеона (Юрия Харона).

Об этом в четверг, 14 февраля, сообщается на странице священника в Facebook.

В частности, указано, что настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП в Киеве Гедеона выслали в США.

Как известно, вчера он был задержан в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля. Епископ Гедеон прибыл рейсом Франкфурт - Киев. При этом пограничники изъяли у архиерея украинский паспорт, который числится как утерянный.

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В свою очередь епископ опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением.

Ранее нардер Игорь Луценко заявлял, что епископ Гедеон является гражданином России.

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Теги: церковь, граница, УПЦ МП, Борисполь, православная церковь, епископ, московский патриархат, Десятинная церковь, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ГАЛУТиНА    14.02.2019, 11:50
Оценка:  +2
ГАЛУТиНА
Епископа Макаровского Гедеона, гражданина Украины без решения суда - лишили гражданства и не впустили на Родину. Причина в том что епископ Гедеон обратился с жалобой к конгрессменам СЩА о притеснении православных на Украине, а также в Верховный Суд Украины, 14 должно было состояться заседание суда..
Колишній-східняк    14.02.2019, 11:33
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Из Украины он по этому дефектному паспорту улететь не мог. Значит вылетел через другую страну, где о его паспорте информации не было, а туда въехал может и по российскому. Но он-то наверняка знал о проблеме и надеялся, что на это при возвращении в Украину закроют глаза. И кто ему теперь доктор?
Л_о_л_а    14.02.2019, 11:31
Оценка:  -4
Л_о_л_а
цэЕвропа.... демократия...
скоро одни кастрюли в стране останутся...
Колишній-східняк    14.02.2019, 11:34
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Это просто паспортный контроль. С этим лучше не шутить.
Л_о_л_а    14.02.2019, 11:52
Оценка:  0
Л_о_л_а
Да при вашем майданном беспределе все просто....Убить - просто... обвинить - просто...бегают беспрдельщики - просто анижедети.. нравится жить в беззаконии? живите...потом не нойте
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