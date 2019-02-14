Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 18 российских гаубиц под Луганском

Также наблюдатели сообщили о размещении в районе другой военной техники сепаратистов.

Представители ОБСЕ отметили, что гаубицы террористы разметили в 56 километрах от занятого наемниками РФ Луганска.

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на ОБСЕ.

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 18 буксируемых гаубиц (десять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и восемь 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм), два танка (Т-64, один без основного орудия) и одну самоходную артиллерийскую установку (2С9 Нона-С, 120 мм) к северу от временно оккупированного Хрустального, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

По данным ОБСЕ, ББМ (типа БМП) и БТР-80 боевики разместили в Новоселовке, одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которая установлена на военном грузовике, два бронетранспортера (МТ-ЛБ) - в Дебальцево.

Как сообщалось 13 февраля, Аваков презентовал план деоккупации Донбасса.