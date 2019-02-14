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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 18 российских гаубиц под Луганском

Комментариев: 5
Также наблюдатели сообщили о размещении в районе другой военной техники сепаратистов.
Также под Луганском засекли 2 танка
Также под Луганском засекли 2 танка
osce.org

Представители ОБСЕ отметили, что гаубицы террористы разметили в 56 километрах от занятого наемниками РФ Луганска.

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на ОБСЕ.

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 18 буксируемых гаубиц (десять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и восемь 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм), два танка (Т-64, один без основного орудия) и одну самоходную артиллерийскую установку (2С9 Нона-С, 120 мм) к северу от временно оккупированного Хрустального, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

По данным ОБСЕ, ББМ (типа БМП) и БТР-80 боевики разместили в Новоселовке, одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которая установлена на военном грузовике, два бронетранспортера (МТ-ЛБ) - в Дебальцево. 

Как сообщалось 13 февраля, Аваков презентовал план деоккупации Донбасса.

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Теги: Донбасс, война, ОБСЕ
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Комментариев (5)
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Катилин    14.02.2019, 10:21
Оценка:  0
Катилин
Документы на технику и обслуживающий персонал техники они запросили у генштаба РФ?
deadwest    14.02.2019, 10:18
Оценка:  +1
deadwest
В 1945 году, когда война закончилась, немцы с удивлением узнали, что Германия в 1940 году напала на другие страны.В действительности немецкие диверсанты переоделись в инностранную форму и устроили громкий переполох на границе.
deadwest    14.02.2019, 10:19
Оценка:  +1
deadwest
С Россией еще проще. Все немцы были абсолютно искренне убеждены, что русские - недочеловеки и просто занимают жизненное пространство, предназначенное для избранной арийской расы.
deadwest    14.02.2019, 10:19
Оценка:  +1
deadwest
Аналогии с Украиной не увидит только слепой. Многие украинцы искренне верят в свою исключительсть, культурность, миролюбие. Многие украинцы верят, что русские недочеловеки оккупируют часть Украины. Многие украинцы верят, что украинская армия убивает террористов и защищает мирных жителей.
deadwest    14.02.2019, 10:20
Оценка:  +1
deadwest
Когда над рейхстагом в Киеве появится красное знамя победы и война закончится, украинцы с удивлением узнают, что никакого вторжения кровожадной русской армии не было, что украинская армия воюет с мирными украинскими гражданами и добровольцами антифашистами со всего мира, что оружие у них трофейное.
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