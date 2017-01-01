Из Украины выдворили криминального авторитета по кличке "Тахир"

31-летний мужчина совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Гражданину Молдовы запретили вьезд в Украину на три года khm.depo.ua

В Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с представителями областного управления государственной миграционной службы выдворили за пределы Украины опасного уголовного преступника из Молдовы по прозвищу “Тахир“.

Об этом сообщает Depo.Хмельницький по информации СК ГУНП области.

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31-летний мужчина является гражданином соседнего государства. В 2007 году он совершил на территории Украины ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - умышленное убийство из корыстных мотивов в составе преступной группы. Злоумышленника приговорили к лишению свободы, но, как стало известно правоохранителям, во время отбывания наказания в исправительном учреждении Хмельницкой области на путь исправления он не стал. Кроме того, установлено, что он планировал после освобождения из мест лишения свободы продолжить свою преступную деятельность на территории Украины.

“Гражданин Молдовы освобождался из государственного учреждения Шепетовская исправительная колония (№98) . В 2007 году Апелляционным судом Хмельницкой области данный иностранец был осужден и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 УК Украина, ч.4 ст.187 УК Украины и ч.4 ст.289 УК Украины“, - уточняют в управлении ГТС Украины в Хмельницкой области.

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В связи с этим правоохранительные органы приняли решение о принудительном возвращении преступника на его родину. Кроме того, согласно решению УГМС в Хмельницкой области в отношении выдворенного уголовника применен запрет дальнейшего въезда в Украину сроком на 3 года.

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