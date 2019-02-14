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Суд огласит решение по отстранению Супрун в 12:00

Комментариев: 2
Судья наконец выйдет из совещательной комнаты и вынесет решение по временному запрету исполнять обязанности министра здравоохранения.
Судья уже через час огласит решение по делу Супрун
Судья уже через час огласит решение по делу Супрун
facebook.com/ulanasuprun

Читай также: Кабмин пожалуется на судью по делу Супрун в Высший совет правосудия Источник: http://news.bigmir.net/search © News.bigmir.net

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг в 12.00 объявит решение по вопросу отстранения Уляны Супрун. Об этом сообщил судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин, передает Укринформ.

Суд огласит решение по ходатайству Кабмина об отмене временного запрета исполнять обязанности министра здравоохранения, уточнил он.

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“Судья выйдет из совещательной комнаты в 12:00. Решение будет объявлено в зале судебного заседания“, - сообщил Санин.

Напомним, ранее Кабмин принял постановление, которое позволяет Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий.

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Теги: Кабмин, суд, отстранение, Супрун, решение, судья
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    14.02.2019, 11:32
Оценка:  +1
Л_о_л_а
независимость она такая...как хозяин скажет - так и будет
MNI1957    14.02.2019, 11:11
Оценка:  +1
MNI1957
проамериканские шавки сделают "правильный"выбор
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