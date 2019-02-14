Суд огласит решение по отстранению Супрун в 12:00

Судья наконец выйдет из совещательной комнаты и вынесет решение по временному запрету исполнять обязанности министра здравоохранения.

Судья уже через час огласит решение по делу Супрун facebook.com/ulanasuprun

Читай также: Кабмин пожалуется на судью по делу Супрун в Высший совет правосудия Источник: http://news.bigmir.net/search © News.bigmir.net

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг в 12.00 объявит решение по вопросу отстранения Уляны Супрун. Об этом сообщил судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин, передает Укринформ.

Суд огласит решение по ходатайству Кабмина об отмене временного запрета исполнять обязанности министра здравоохранения, уточнил он.

Читай также: Супрун приехала в Кабмин решать вопрос с ее отстранением

“Судья выйдет из совещательной комнаты в 12:00. Решение будет объявлено в зале судебного заседания“, - сообщил Санин.

Напомним, ранее Кабмин принял постановление, которое позволяет Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий.