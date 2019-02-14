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Рабинович: По уровню доходов населения мы на 100 лет отстаем от Германии

Комментариев: 9
Рабинович: По уровню доходов населения мы на 100 лет отстаем от Германии

Согласно данным Всемирного банка, Украине нужно 100 лет, чтобы по уровню доходов населения достичь нынешнего уровня Германии, и 50 лет – чтобы догнать Польшу, при условии, что эти страны будут "стоять на месте" в своем развитии. Об этом в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат Украины, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Всемирный банк заявляет, что нам с нашими темпами развития, чтобы догнать Германию по уровню доходов населения нужно 100 лет. Это при условии, что немцы не будут развиваться дальше. К уровню Польши нам надо 50 лет. Если мы ничего не производим и не строим, если у нас нет плана развития и мы все время только берем кредиты, как мы будем развиваться?" – поинтересовался парламентарий.

По его словам, действия нынешней власти не способствуют развитию страны, так как сейчас правительство занимается бесполезными вещами вроде переименования населенных пунктов и областей.

"Обращусь к власти: почему вам плевать на мнение людей? Вы даже переименовываете города не так, как того хотят люди, как решили местные власти. Что касается экономического развития: когда к власти в Украине после революции пришел МВФ (Международный валютный фонд, – ред.), я понял, что надо что-то делать со страной", – отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что после прихода МВФ в Украину благосостояние украинского народа начало падать. Политик объяснил это спецификой работы Фонда, которая направлена на разрушение национальной экономики Украины.

"Они дают неподъемные кредиты. Они все продумали и просчитали наперед. Нам реструктурировали кредиты и накинули удавку на страну. МВФ посадил каждого украинца в долговую яму. Мы не должны платить по кредитам, которые мы не брали. МВФ мы должны отправить подальше, а они должны списать нам долги", – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (12)
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doc1    14.02.2019, 12:03
Оценка:  0
doc1
Поддерживаю госдуру двумя руками! Пора казламордых изолировать и отключить интернет!
Coюзник    14.02.2019, 11:43
Оценка:  -2
Coюзник
Все это бла-бла ... пусть стравнит свои доходы и такого же чиновника-бизнесмена в Германии
Coюзник    14.02.2019, 11:44
Оценка:  -2
Coюзник
я думаю что счет будет не в пользу нечецкого чиновника
Coюзник    14.02.2019, 11:44
Оценка:  -2
Coюзник
немецкого
doc1    14.02.2019, 11:41
Оценка:  -3
doc1
Ровно сто лет назад мос кали захватили Украину с таким же поцом как ты!
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!!!
Колишній-східняк    14.02.2019, 11:37
Оценка:  -1
Колишній-східняк
И отстали мы при действующей власти. А до неё были на сто лет впереди.
Л_о_л_а    14.02.2019, 11:45
Оценка:  -1
Л_о_л_а
ой, а неужели у вас таки покращення?
что вам дал майдан? ну, хоть пару-тройку примеров улучшения жизни
doc1    14.02.2019, 12:03
Оценка:  0
doc1
ты бы своей клоакой занялась сидя по шею в говне!
Л_о_л_а    14.02.2019, 11:30
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Ну вот... доскакались...при яныке на 30 лет отставали, теперь на сто...за что майданили?
doc1    14.02.2019, 11:43
Оценка:  -3
doc1
Казламордая твой путин ворюга похлеще яныка! Так что вы отстали лет на 300-400 потому как за 50км от москвы даже не слышали что такое канализация, а ведь она была уже известна еще во времена риимской империи!
Л_о_л_а    14.02.2019, 11:47
Оценка:  -1
Л_о_л_а
а такие как вы вообще не знают такого слово как "воспитание"...приз навайтесь, только вчера со смэрэки слезли?
doc1    14.02.2019, 12:02
Оценка:  0
doc1
кацапка я с быдлокацапами разговариваю на их доступном языке!
Слишь су чка уже 19й год пошел пора твоим дедам опять церкви палить и людей убивать... ой о чем это я вы же и так уже это делаете!
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