"Кто против": Украинскую журналистку выгнали с российской передачи
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Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи “Кто против“ на канале “Россия-1“. Об этом сообщает УНИАН.
Это произошло после того, как она обвинила Кремль в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. “Смиритесь с фактами! По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья“, - заявила Соколовская.
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Ведущий Сергей Михеев в ответ попросил журналистку покинуть студию. “Да удаляйте, ради Бога“, - отреагировала Соколовская.
Михеев добавил: “Идите отсюда, до свидания!“. После этого журналистка покинула студию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине телеканал NEWSONE оштрафовали за пропаганду ненависти.
По некоторым данным, там погибло не 42 человека, а более 140. Около 48 вообще "исчезли бесследно". Официальное расследование показало, что люди заперлись в здании и сами себя сожгли.