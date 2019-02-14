"Кто против": Украинскую журналистку выгнали с российской передачи

Участие в пропагандистской передаче Сергея Михеева закончилось для журналистки удалением из студии.

Журналистку выгнали с российской передачи за слова о Доме профсоюзов в Одессе facebook.com/profile.php?id=100000752532439

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Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи “Кто против“ на канале “Россия-1“. Об этом сообщает УНИАН.

Это произошло после того, как она обвинила Кремль в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. “Смиритесь с фактами! По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья“, - заявила Соколовская.

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Ведущий Сергей Михеев в ответ попросил журналистку покинуть студию. “Да удаляйте, ради Бога“, - отреагировала Соколовская.

Михеев добавил: “Идите отсюда, до свидания!“. После этого журналистка покинула студию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине телеканал NEWSONE оштрафовали за пропаганду ненависти.