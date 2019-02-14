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"Кто против": Украинскую журналистку выгнали с российской передачи

Комментариев: 8
Участие в пропагандистской передаче Сергея Михеева закончилось для журналистки удалением из студии.
Журналистку выгнали с российской передачи за слова о Доме профсоюзов в Одессе
Журналистку выгнали с российской передачи за слова о Доме профсоюзов в Одессе
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Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи “Кто против“ на канале “Россия-1“. Об этом сообщает УНИАН. 

Это произошло после того, как она обвинила Кремль в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. “Смиритесь с фактами! По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья“, - заявила Соколовская. 

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Ведущий Сергей Михеев в ответ попросил журналистку покинуть студию. “Да удаляйте, ради Бога“, - отреагировала Соколовская.

Михеев добавил: “Идите отсюда, до свидания!“. После этого журналистка покинула студию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине телеканал NEWSONE оштрафовали за пропаганду ненависти.

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Теги: Россия, ТВ, Украина, журналистка, Одесса, Дом профсоюзов
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Комментариев (8)
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Миротворение    14.02.2019, 11:56
Оценка:  +2
Миротворение
Так было же видео акцивистов и снаружи и внутри здания.И видео про онижедевки,кторые коктейли Молотова мотали.И акцивисты,что выпрыгнувших с этажей добивалиА как мордозамотанный тащил беременную и она всё молила,Ребята,не надо,а потом её убитую и изнасилованную нашли в кабинете.
Миротворение    14.02.2019, 11:59
Оценка:  +2
Миротворение
А тащили беременную мимо онижедецей,которые в кабинет,где старики спрятались двери выбивали.И парни и девки акцивисты....И они бы ФСБ не заметили,не смешите народ.
deadwest    14.02.2019, 11:50
Оценка:  +5
deadwest
В этот день, в 2014 году в доме Профсоюзов Одессы были заживо сожжены противники майдана.
По некоторым данным, там погибло не 42 человека, а более 140. Около 48 вообще "исчезли бесследно". Официальное расследование показало, что люди заперлись в здании и сами себя сожгли.
deadwest    14.02.2019, 11:52
Оценка:  +5
deadwest
Боевиков -футбольных фанатов свозили в Одессу на протяжении второй половины апреля под покровительством бывшего губернатора Владимира Немировского.Скорее всего, неофициально в разработке операции принимали участие и специалисты из США. Английский репортер случайно снял видео с ними.
deadwest    14.02.2019, 11:53
Оценка:  +4
deadwest
Депутат Верховной рады Ирина Фарион написала в своем Фейсбуке - "Браво, Одеса. Перлина українського Духу. Батьківщина великих націоналістів Івана та Юрія Лип. Нехай горять чорти у пеклі. Найкращі повстанці це футбольні фани. Браво!"
deadwest    14.02.2019, 11:54
Оценка:  +2
deadwest
Официальные "власти" сделали все, чтобы истинные доказательства преступления против собственного народа были уничтожены. Несколько дней здание находилось без охраны, а само "расследование" трагедии было начато лишь через две недели. Те кто убивал не скрывались. Даже хвастались своим участием. Их спи
deadwest    14.02.2019, 11:55
Оценка:  +1
deadwest
Их списки можно легко найти в интернете.
Л_о_л_а    14.02.2019, 11:49
Оценка:  +5
Л_о_л_а
и что? теперь патриотка Янина лишится гонораров в стране -агрессоре? Может даже квартиру в Москве продаст?
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