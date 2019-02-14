На Супрун заведут дело за вмешательство в работу судьи

Печерский райсуд обязал ГБР начать досудебное расследование в отношении и.о. министра.

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13 февраля Печерский райсуд Киева обязал ГБР внести начать досудебное расследование в отношении и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Кроме того, ГБР должно внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 376 УК.

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Эта статья касается вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 предусматривает такое же преступление с использованием служебного положения.

Уполномоченное лицо ГБР будет обязано в течение 24 часов с момента внесения таких сведений представить заявителю извлечение из ЕРДР.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд должен огласить решение по вопросу отстранения Уляны Супрун в четверг днем.