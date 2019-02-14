Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Супрун заведут дело за вмешательство в работу судьи

Комментариев: 5
Печерский райсуд обязал ГБР начать досудебное расследование в отношении и.о. министра.
Суд обязал ГБР провести расследование в отношении Супрун
Суд обязал ГБР провести расследование в отношении Супрун
moz.gov.ua

Читай также: Кабмин вернул Супрун на работу

13 февраля Печерский райсуд Киева обязал ГБР внести начать досудебное расследование в отношении и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Кроме того, ГБР должно внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 376 УК. 

Читай также: Кабмин пожалуется на судью по делу Супрун в Высший совет правосудия

Эта статья касается вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 предусматривает такое же преступление с использованием служебного положения.

Уполномоченное лицо ГБР будет обязано в течение 24 часов с момента внесения таких сведений представить заявителю извлечение из ЕРДР.

Читай также: Гражданство США и статус "и.о.": Суд объяснил отстранение Супрун

Напомним, ранее сообщалось, что суд должен огласить решение по вопросу отстранения Уляны Супрун в четверг днем.

Поделись:
Теги: Супрун, отстранение, суд, Минздрав, судья, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
psv07    14.02.2019, 13:22
Оценка:  0
psv07
ЯН КИ дудль
MATROS    14.02.2019, 13:21
Оценка:  0
MATROS
Владимир Владимирович, почему в России всё время всё дорожает?
- Здесь вы абсолютно неправы, вот рубль например!
Фарабунда_Марти    14.02.2019, 13:19
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
Оставьте старушку в покое!
Духовный_скреп    14.02.2019, 13:08
Оценка:  0
Духовный_скреп
Не дают паскуды мафиозные нормальному человеку хоть что-то делать полезное в этой стране.Кого не купили,сжирают заживо.
КимЧенПых    14.02.2019, 13:00
Оценка:  +3
КимЧенПых
за такие рехформы ёё на нары нужно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь